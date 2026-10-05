Así una mujer de China espió a familiares de un funcionario taiwanés en EE. UU., según el FBI

El pasado 4 de octubre, una mujer de 34 años fue detenida y acusada de espiar a "un familiar cercano de un funcionario del Gobierno de Taiwán" en Estados Unidos, al actuar como una presunta "agente no registrada de China".

De acuerdo con el fiscal Bill Essayli, la mujer fue identificada como Wanying Zhang, y también era conocida como "Heather".

Fue capturada el domingo por la Oficina Federal de Investigación (FBI, en inglés) de Los Ángeles, luego de que fuera acusada mediante una denuncia federal.

"Zhang viajó a Seattle en 2025 y, bajo las indicaciones de funcionarios de la República Popular de China, vigiló a un familiar cercano de un funcionario del Gobierno taiwanés", señaló Essayli.

Añadió que la mujer enviaba a China imágenes del familiar del funcionario, así como videos e información de matrículas.

Essayli dijo que la mujer nunca notificó al fiscal general que actuaba para un gobierno extranjero, lo cual es considerado un delito federal.

We just arrested a Chinese foreign agent at LAX attempting to depart for China.



Wanying Zhang, aka “Heather,” 34, of Irvine, was arrested today by @FBILosAngeles on a federal complaint charging her with acting as an unregistered agent of the People’s Republic of China.… pic.twitter.com/6YHoeErg5B — F.A. United States Attorney Bill Essayli (@USAttyEssayli) October 4, 2026

"Ella coordinó el viaje con un asociado y usó técnicas de oficio para evitar su detección", dijo.

Finalmente, dijo que este lunes 5 de octubre Zhang iba a comparecer ante una corte federal de Los Ángeles.

El director del FBI, Kash Patel, también se pronunció en X sobre la detención de la mujer y agregó que Zhang intentó salir de EE. UU. mediante un vuelo con dirección a Shanghái.

The Chinese government allegedly sent an operative to surveil the family of Taiwan’s President ON AMERICAN SOIL — photos, video, license plates — then she tried to hop a flight back to Shanghai.



Wrong move.



FBI Los Angeles arrested Wanying Zhang at LAX on charges of acting as… pic.twitter.com/ZkqSElQeGD — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) October 5, 2026

"Que tomen nota los adversarios extranjeros: Estados Unidos NO es su patio de recreo”, subrayó Patel en su mensaje.

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