¿Quién es Sergei Vagin, el ruso capturado en Colombia por presunto espionaje y vínculos con el ELN?

La captura del ciudadano ruso se realizó este miércoles 30 de septiembre por las autoridades migratorias colombianas.

De acuerdo con Infobae, Sergei Vagin ingresó a Colombia en el 2016 con permiso de turista y no actualizó su situación migratoria. Vagin afirmó que la resolución se realizó mientras se encontraba en prisión preventiva y aseguró que el expediente incluye información que no corresponde a su caso. El extranjero dijo que, según él, buscaban culparlo de alguna manera y señaló que tiene una orden de deportación.

“En menos de 24 horas, una investigación articulada con la Policía Nacional y la DIPOL (Dirección de Inteligencia Policial) permitió capturar al ciudadano ruso Sergei Vagin. Se le aplicará la medida administrativa de expulsión del país por atentar contra la seguridad nacional”, señaló el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, a través de X.

De la Espriella agregó que el detenido aparece relacionado en informes de inteligencia con actividades de espionaje, financiación de actos vandálicos durante las protestas sociales del 2021 en Colombia y contactos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque no aportó pruebas ni más detalles de dichos informes.

Por otro lado, Vagin enfrenta un juicio por un presunto caso de apuestas en línea que involucra alrededor de $1,600 millones de pesos colombianos, en el que asumió culpabilidad. Sin embargo, negó los señalamientos de financiamiento de las protestas.

De acuerdo con la Unidad Investigativa de Caracol Radio, la Fiscalía no investigó el supuesto espionaje ni los nexos con el ELN atribuidos al ruso capturado. El entonces presidente Iván Duque señaló que contaban con evidencia de que Sergei habría financiado las protestas del 2021. Sin embargo, el seguimiento de los hechos fue descartado en la Fiscalía.

“No hay ninguna prueba, no está, por favor, interpretaron como querían, como quiso interpretar el gobierno colombiano de Duque”, afirmó. Sostuvo que las publicaciones que realizó en redes sobre las protestas estaban disponibles públicamente en su cuenta de Instagram. Sin embargo, negó haberlas compartido con la inteligencia rusa.

De acuerdo con EFE, Vagin fue capturado en Bogotá en marzo del 2022 junto con otras personas, en una investigación por una presunta red dedicada al uso de datos y cuentas de terceros para realizar apuestas en plataformas deportivas. Sin embargo, en agosto del 2025 quedó en libertad por vencimiento de términos. Desde ese año existía una orden que lo obligaba a abandonar el país.

De momento, no se ha informado cuándo se hará efectiva la expulsión de Sergei Vagin ni hacia qué país sería trasladado.

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