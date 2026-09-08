Bomba de EE. UU. pudo causar muertes en una boda en Irán al no alcanzar su objetivo

El Pentágono está investigando la alta probabilidad de que una explosión en el sur de Irán que destruyó una casa donde se celebraba una boda fuera causada por una bomba estadounidense que no alcanzó un objetivo cercano, según informó una persona familiarizada con la operación.

El ataque contra la vivienda, que según funcionarios iraníes causó la muerte de al menos cuatro civiles e hirió a decenas más, formó parte de una oleada de ataques más amplia ocurrida el martes en el sur de Irán, descrita por funcionarios estadounidenses como una represalia por el aumento de las amenazas contra las tropas estadounidenses y el transporte marítimo comercial.

Las fuerzas estadounidenses lanzaron un ataque aéreo en la ciudad costera de Kuhestak contra un complejo de comunicaciones, según informó un funcionario estadounidense. El complejo, que incluía un pequeño edificio en su base, se encontraba en una zona civil, pero se creía que era utilizado en parte por las fuerzas iraníes para llevar a cabo operaciones, añadió la fuente.

Seis bombas lanzadas por aviones de la Armada estadounidense siguieron una trayectoria estrecha hacia la torre y todas impactaron en el lugar, excepto una, que aparentemente se desvió, dijo la persona, que al igual que otros habló bajo condición de anonimato para tratar temas de operaciones delicadas.

Según imágenes verificadas por The Washington Post, una explosión destrozó el tejado de la vivienda, situada a unos 134 metros de la torre.

Según Ali Jafarian, viceministro de Salud de Irán, la explosión causó la muerte de al menos dos mujeres y dos niños de 4 y 16 años, y dejó más de 90 heridos. The Post no pudo verificar estas cifras de forma independiente.

El percance se produjo tras un exhaustivo proceso de selección de objetivos, en el que personal estadounidense trabajó para minimizar los daños a los civiles, según la persona familiarizada con el caso, como por ejemplo, múltiples niveles de verificación de la ubicación de los objetivos.

“Lo estamos investigando porque, obviamente, nos importa. Queremos saber”, dijo el vicepresidente J. D. Vance cuando se le preguntó sobre el ataque en una conferencia de prensa el jueves.

El Comando Central, que supervisa las operaciones militares en la zona, declaró estar al tanto de los informes sobre víctimas civiles y que los está “investigando”, pero se negó a proporcionar más detalles.

“El ejército estadounidense nunca ataca a civiles, a diferencia de la Guardia Revolucionaria Islámica”, dijo el capitán de la Armada Tim Hawkins, portavoz del Comando Central, utilizando el acrónimo de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán.

Otra hipótesis, considerada improbable

Las autoridades están evaluando otra posibilidad para la explosión en la vivienda, que incluye la caída de un misil de defensa aérea; una circunstancia que, según una persona familiarizada con el caso y expertos en armas de forma independiente, es altamente improbable.

Según la persona familiarizada con el caso, la torre era el único objetivo previsto para un ataque en Kuhestak, lo que descarta la posibilidad de que la vivienda fuera atacada intencionadamente o que se confundiera con algún otro objetivo.

The Post verificó las fotografías y los vídeos de la noche del ataque y de sus consecuencias, publicados en las redes sociales, para determinar las ubicaciones y las distancias exactas.

Los detalles del ataque fueron publicados previamente por The New York Times y Reuters.

🔴Análisis de Reuters confirma impacto directo de proyectil de EEUU en boda en Irán



🔸 Reuters señala que un análisis independiente concluye que una munición estadounidense impactó directamente en una boda en el sur de Irán, y no un interceptor iraní.



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Crece el escrutinio por víctimas civiles

El bombardeo se suma a una creciente lista de ataques estadounidenses que han matado a civiles durante los seis meses de conflicto, que ha entrado en un frágil alto el fuego marcado por ataques ocasionales.

La administración Trump ha desestimado las preocupaciones planteadas por legisladores y grupos de derechos humanos que alegan que los ataques aéreos sin la debida consideración a los civiles cercanos constituyen violaciones del derecho internacional. El Pentágono ha desmantelado casi por completo una oficina dedicada a mitigar los daños a la población civil y ha reasignado al personal que investigaba este tipo de incidentes.

Un ataque aéreo contra un complejo militar iraní en la madrugada de febrero impactó una escuela cercana, causando la muerte de al menos 175 personas, muchas de ellas niños, según informaron medios estatales iraníes. El ataque fue consecuencia de un error relacionado con información de objetivos desactualizada, según informó previamente The Post.

Un vídeo publicado por la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní la noche del ataque a la boda mostraba a personas con linternas entrando corriendo en los edificios dañados, y a los servicios de emergencia utilizando una manguera para apagar los incendios.

“En la nueva lista de crímenes de guerra y ataques del ejército estadounidense contra objetivos civiles en Irán, después de escuelas, estadios y viviendas, ahora añadan también las ceremonias nupciales a esta lista...”, escribió la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní en X.

Irán afirma haber atacado en represalia bases de Estados Unidos en sus países aliados del Golfo Pérsico



Irán atacó objetivos estadounidenses en el Golfo Pérsico, en respuesta a una nueva campaña de bombardeos por parte de EE. UU.



Según la Media Luna Roja iraní, un ataque… pic.twitter.com/U7MRNXmJgd — DW Español (@dw_espanol) September 2, 2026

Qué pudo ocurrir con la bomba

Se desconoce por qué la bomba del ataque del martes no alcanzó su objetivo. Los expertos en municiones afirman que las municiones guiadas dependen de varias capacidades de precisión, incluidas las coordenadas GPS, y casi siempre alcanzan sus objetivos. Los impactos erráticos son raros y suelen ser consecuencia de información de inteligencia errónea, errores humanos o fallos en el arma misma.

Según una persona familiarizada con el incidente, las municiones utilizadas para atacar el complejo de torres eran bombas planeadoras estadounidenses conocidas como Joint Standoff Weapons (JSOW, por sus siglas en inglés).

Según Trevor Ball, analista técnico de armamento de Armament Research Services y extécnico en desactivación de explosivos del Ejército, imágenes de un canal de noticias estatal iraní mostraron restos del impacto que coincidían con la aleta de cola y la carcasa del misil JSOW. The Post no pudo verificar de forma independiente que las piezas fueran recuperadas del lugar.

Los daños observados son consistentes con una variante del misil JSOW que utiliza dos ojivas con aproximadamente 87 kilogramos de explosivos en su interior, explicó Ball. La forma uniforme del cráter, sumada a la dispersión de fragmentos en la estructura y los edificios cercanos, indica que la munición detonó directamente sobre el techo o explotó justo encima de él, añadió.

Descartó otras posibilidades para explicar los daños, como la caída de un misil de defensa aérea iraní sobre la vivienda o la explosión de un depósito de armas cercano, porque los daños y las marcas de metralla habrían tenido un aspecto significativamente diferente.

El JSOW se puede actualizar manualmente en su trayectoria hacia el objetivo, y es posible que hayan fallado al apuntar a un segmento estrecho de la torre, dijo Mark Cancian, asesor sénior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Según Cancian, es improbable que las interferencias electrónicas u otro tipo de interferencia por sí solas sean suficientes para alterar la trayectoria de un misil JSOW, que cuenta con sistemas de guiado complementarios. Tras revisar las imágenes y otros detalles, afirmó que era “altamente probable” que los ataques contra la torre y la vivienda fueran llevados a cabo por fuerzas estadounidenses.

Wes Bryant, quien anteriormente se desempeñó como analista de objetivos en las Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea, dijo que los planificadores militares están obligados a considerar el área inmediata cuando atacan en un área poblada.

“Se debe establecer el patrón de vida civil antes del ataque, y se debe caracterizar cada estructura adyacente a la estructura objetivo”, dijo Bryant, quien más tarde trabajó en la oficina del Pentágono centrada en mitigar los daños a los no combatientes.