El presidente Nayib Bukele calificó de "satánicas" a las pandillas que operan en El Salvador y consideró como un "milagro" haber apaciguado al país, al encarcelar a más de 80 mil de sus presuntos miembros, en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson emitida el miércoles 5 de junio.

"A medida que iba creciendo la organización (delictiva), se volvió satánica. Empezaron a hacer rituales satánicos", aseguró Bukele sobre su lucha contra las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 en el país centroamericano.

Mencionó que la "fórmula oficial" del éxito de su "guerra" contra esos grupos delictivos es que logró fortalecer a la policía y duplicar el ejército, pero que la clave verdadera fue que se trató de "un milagro".

"En un par de semanas, se transformó el país", defendió.

"Somos más seguros que cualquier otro país del hemisferio occidental y si yo hubiera dicho esto cinco años atrás, me hubieran dicho que estoy loco. Este era, literalmente, el país más peligroso del mundo", señaló.

El mandatario recordó que en marzo de 2022 las pandillas comenzaron a atacar y "mataron a 87 personas en 3 días, lo que para un país de 6 millones de personas es una locura".

Tras esa escalada de violencia, Bukele pidió al Congreso decretar un régimen de excepción, que luego de 27 meses sigue vigente con más de 80 mil supuestos pandilleros capturados.

Esa medida, que permite detenciones sin orden judicial, es criticada por organismos humanitarios por la detención de "inocentes que sufren" en la cárcel.

