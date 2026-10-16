Capturan al “Ingeniero” en México: quién es el presunto constructor de túneles para traficar droga a EE. UU.

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Capturan al “Ingeniero” en México: quién es el presunto constructor de túneles para traficar droga a EE. UU.

México capturó al “Ingeniero”, señalado de diseñar y construir narcotúneles hacia EE. UU. y vinculado al CJNG, durante un operativo en Jalisco.

EFE

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Autoridades mexicanas capturaron en Jalisco a un presunto operador del CJNG, señalado de construir túneles para traficar drogas hacia Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Gabinete de Seguridad de México)

Autoridades mexicanas capturaron en Jalisco a un presunto operador del CJNG, señalado de construir túneles para traficar drogas hacia Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Gabinete de Seguridad de México)

El presunto responsable del diseño y construcción de túneles utilizados para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos fue capturado en el municipio de Zapopan, estado de Jalisco, oeste de México.

En un comunicado emitido este viernes, el Gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano informó del arresto de Luis Manuel ‘N’, alias ‘Ingeniero‘, identificado como operador de un grupo delictivo.

Las autoridades lo señalan como responsable de la creación de los túneles transfronterizos, principalmente desde Tijuana, Baja California, indicó la nota.

El detenido, quien según medios locales es integrante del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue capturado en flagrancia en el municipio de Zapopan y, según fuentes de seguridad, operaba bajo las órdenes directas de Juan Carlos Valencia González el ’03’, jefe del CJNG.

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El Gabinete de Seguridad señaló que el sujeto arrestado “cuenta con cargos en San Diego, California, por conspiración para el tráfico de drogas” y durante su captura se decomisaron armas, droga y un vehículo.

Tras el arresto, el sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Guadalajara, quien determinará su situación jurídica.

Según autoridades mexicanas, desde el 2006, en la frontera entre California y México se han encontrado al menos unos 20 túneles, principalmente en la zona industrial de Otay, en donde dicen que el tipo de terreno facilita sus construcciones.

El ‘narcotúnel‘ más grande que descubierto fue en enero del 2020 entre Tijuana (México) y San Diego (EE.UU.), contaba con iluminación, aire acondicionado, suministro eléctrico de alto voltaje, un elevador y un sistema de rieles por el que rodaba un carro, similar a los de minería, para llevar la droga por debajo de la línea internacional.

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