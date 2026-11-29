Guatemala
Un año sin Claudia Pamela Rivas: el caso de la auditora de Zacapa que escaló hasta un Juzgado de Mayor Riesgo
Investigaciones sobre la desaparición de la directora financiera de la Municipalidad de Huité vincularían el hecho con presiones por controles contables y las sombras del crimen organizado en el oriente del país.
Pamela durante un viaje en auto. (Foto de su perfil de Facebook, adaptada).
La mañana del 26 de noviembre de 2025, Rivas fue vista por última vez en la colonia Guayacán, en Huité, vistiendo la blusa polo blanca con el logotipo municipal y un pantalón negro de tela, parte del uniforme que usualmente usaba para ir a trabajar.
Cuando su teléfono dejó de responder, las alarmas se encendieron e iniciaron una búsqueda que pronto trascendió de la investigación de una persona desaparecida. Durante el primer semestre de 2026, decenas de allanamientos de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público en Huité, Usumatlán y Río Hondo expusieron la complejidad del caso de la funcionaria.
Las líneas de investigación trazadas por las autoridades apuntan a la posible implicación de estructuras criminales en Zacapa, un departamento marcado por su poder de intimidación, y hacia la red vinculada a Haroldo Lorenzana Terraza, alias "Haroldito".
Aunque el ente investigador no ha hecho públicos los avances recientes de las pesquisas, los indicios documentados plantean que la privación de libertad de la profesional no fue un hecho fortuito, sino una represalia o una medida de presión relacionada con el control contable, la fiscalización de los fondos públicos y los informes financieros de la comuna.
A un año de su desaparición, hacemos un repaso del avance y momento relevantes del caso que sigue sin esclarecerse.
Línea de tiempo tras desaparición de Claudia Pamela Rivas
26 de noviembre de 2025: La desaparición
- Claudia Pamela Rivas fue vista por última vez en la colonia Guayacán, Huité, Zacapa. Vestía un pantalón negro de tela y una blusa polo blanca con el logotipo de la Municipalidad de Huité, donde dirigía la unidad financiera.
- Tras dos días de perder contacto, las autoridades activaron la Alerta Isabel-Claudina por su desaparición.
Abril de 2026: Operativos masivos en Zacapa
- El MP y la PNC ejecutaron una treintena de allanamientos en Huité, Río Hondo y Usumatlán. Las fuerzas de seguridad inspeccionaron sedes municipales y diversas propiedades privadas.
- En los inmuebles se incautaron armas de fuego, arsenales, municiones, dinero en efectivo (más de Q20 mil y sobres) y documentos contables de la comuna.
Mayo de 2026: Vínculo con la estructura de "Haroldito" Lorenzana
- Se confirmó que la investigación señala a la estructura criminal dirigida por Haroldo Lorenzana Terraza, alias "Haroldito".
- La principal línea de investigación apunta a que escoltas bajo las órdenes de Lorenzana privaron de libertad a la funcionaria como represalia o por desacuerdos vinculados al manejo contable e informes financieros de la Municipalidad de Huité.
- Fuentes de investigación indicaron que la misma estructura es indagada por la desaparición de otras mujeres en Zacapa.
Octubre de 2026: Inspección a propiedades vinculadas a autoridades locales
- Allanamientos ordenados por un juez abarcaron inmuebles ligados a familiares del clan Lorenzana, entre los que figura una propiedad vinculada a Xiomara Ovalle, alcaldesa de Zacapa.
- Las pesquisas detallaron que una hermana de la jefa municipal de Zacapa está casada con Haroldo Lorenzana.
Noviembre de 2026: Traslado a Juzgado de Mayor Riesgo
- Al cumplirse un año de la desaparición, el caso sale de los juzgados de Zacapa y es asignado a un Juzgado de Mayor Riesgo en la Ciudad de Guatemala. La medida busca proteger la integridad de los sujetos procesales ante el poder de intimidación de las estructuras criminales en la región oriente.
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