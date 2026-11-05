Caso Ryan Wedding: qué se sabe del juez mexicano acusado de recibir US$2 millones en sobornos

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Caso Ryan Wedding: qué se sabe del juez mexicano acusado de recibir US$2 millones en sobornos

Detienen en Colombia a juez mexicano acusado de recibir US$2 millones en sobornos para favorecer a la red de narcotráfico de Ryan Wedding.

EFE

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Foto de referencia. Las autoridades estadounidenses investigan presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y la organización de narcotráfico señalada de operar para Ryan Wedding. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Foto de referencia. Las autoridades estadounidenses investigan presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y la organización de narcotráfico señalada de operar para Ryan Wedding. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

La oficina del Departamento de Justicia de EE.UU. en Los Ángeles informó este jueves la detención en Colombia de Luis Benítez Alcántara, un juez federal mexicano acusado de recibir sobornos por dos millones de dólares para favorecer a la red del exdeportista olímpico canadiense Ryan Wedding y a sus asociados, detenidos por cargos de narcotráfico.

La Fiscalía estadounidense detalló en un mensaje publicado en X que el juez, de 49 años, fue detenido el pasado domingo 1 de noviembre en Colombia. El mensaje venía acompañado de una fotografía de su arresto.

Benítez Alcántara era juez de distrito en Ciudad de México y presuntamente aceptó más de dos millones de dólares a cambio de conceder la libertad bajo fianza y ordenar la excarcelación de Andrew Clark, considerado el segundo al mando de una organización transnacional de narcotráfico supuestamente dirigida por Wedding.

Clark fue arrestado en Guadalajara (México) el 8 de octubre de 2024, y su caso fue asignado al juez Benítez, quien debía resolver la solicitud de extradición presentada por la Fiscalía estadounidense.

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Según la acusación, a la que EFE tuvo acceso, entre diciembre de 2024 y enero de 2025, aproximadamente, Clark negoció el pago de dos millones de dólares en efectivo a Benítez a cambio de que ordenara su puesta en libertad.

El 24 de febrero de 2025, cuando supuestamente ya había entregado la totalidad del soborno, el juez concedió a Clark la libertad bajo fianza y ordenó su excarcelación.

Finalmente, Clark fue extraditado el 28 de febrero a Los Ángeles (California), donde enfrenta los cargos presentados en su contra avalados por un gran jurado.

La Justicia estadounidense acusa a Wedding y a Clark de conspirar con otros individuos para exportar, poseer y distribuir más de 1.800 kilogramos de cocaína.

Además, mediante una red de criptomonedas, Wedding, Clark y sus cómplices habrían transferido aproximadamente 250 millones de dólares entre abril y septiembre de 2024, presuntamente procedentes del narcotráfico.

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