Christa Pike está consciente tras su fallida ejecución: esto dicen sus abogados sobre su recuperación

Christa Pike se encuentra consciente y con capacidad de hablar, una semana después de que se frustrara en Tennessee su ejecución programada mediante inyección letal. Tras sobrevivir a dos dosis de pentobarbital, fue trasladada a un hospital de Nashville para recibir tratamiento médico. Este 6 de octubre, medios internacionales divulgaron las declaraciones del equipo legal de la mujer.

Pike fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer cometido en 1995, cuando tenía 18 años, por el crimen cometido junto a su exnovio Tadaryl Shipp en un centro de capacitación laboral.

Los abogados de la condenada informaron que permaneció inconsciente mientras el personal médico eliminaba de su organismo el fármaco administrado. Asimismo, afirmaron que su recuperación no tiene "precedentes médicos" y que, si bien el pronóstico sigue siendo incierto, "como mínimo, esperamos una recuperación larga", según el equipo médico.

Por su parte, Deborah Denno, criminóloga y profesora de la Facultad de Derecho de Fordham, declaró que estaba "absolutamente asombrada" de que Pike estuviera consciente y pudiera hablar, debido a que los otros siete casos reportados de sobrevivientes ocurrieron porque la sustancia no fue inyectada a los condenados.

En tanto, el médico Joel Zivot, anestesiólogo que asesora al equipo de defensa, indicó que las dos dosis de pentobarbital habrían sido letales de haber ingresado normalmente al torrente sanguíneo, por lo que planteó como hipótesis que el medicamento "probablemente se dispersó por los tejidos debajo de su piel".

Suspensiones gubernamentales

Hasta el momento, las autoridades no han detallado las causas exactas del fallo en el procedimiento ni han informado si intentarán ejecutar nuevamente a Pike.

Como consecuencia de estos hechos, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, suspendió las ejecuciones restantes del año y ordenó una revisión independiente del protocolo.