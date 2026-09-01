Cómo fue el operativo en México que provocó la muerte de “El Güicho”, líder del Cartel de los Reyes

Este 1 de septiembre, el Gobierno de México confirmó la muerte del líder del Cártel de Los Reyes durante un operativo en Tocumbo, al oeste del país.

El líder de la organización criminal, identificado por las autoridades como Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El Güicho” o “R5”, habría sido uno de los principales responsables de las extorsiones contra productores de aguacate en Michoacán, por lo que Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta US$3 millones por información que permitiera su captura.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, Chávez murió junto con otro integrante del Cártel de Los Reyes durante un operativo en el que ambos habrían abierto fuego contra las fuerzas federales.

“Al repeler el ataque, dos agresores perdieron la vida, entre ellos Luis Enrique ‘N’, alias ‘El Güicho’ o ‘R5’, identificado como líder del Cártel de Los Reyes y principal coordinador de las extorsiones contra productores de aguacate de la región”, explicó Harfuch.

El secretario afirmó que el operativo fue realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, en colaboración con la Fiscalía y la Policía de Michoacán.

Harfuch detalló también que “El Güicho” contaba con una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos y que el Departamento de Estado de ese país ofrecía una recompensa de US$3 millones por información que permitiera localizarlo y capturarlo.

La confirmación del Gobierno federal se produjo un día después de que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informara sobre un enfrentamiento durante un operativo en la región. En ese momento, el mandatario evitó confirmar oficialmente la identidad de los fallecidos, a la espera de las diligencias de la Fiscalía.

Barragán Chávez había cobrado mayor relevancia dentro del Cártel de Los Reyes tras la captura de Alfonso Fernández Magallón, alias “La Quiringua”, otro de los principales dirigentes de la organización, durante un operativo realizado a comienzos de agosto.

Tras esa detención, las autoridades identificaron a “El Güicho” como responsable de la estructura criminal.

Derivado de trabajos de inteligencia militar central , elementos de @Defensamx y @GN_MEXICO_, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal de Michoacán, realizaron un operativo en Tocumbo, donde integrantes de un grupo criminal agredieron con disparos… pic.twitter.com/BFeazsZqS1 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 1, 2026

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