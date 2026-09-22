Cómo funciona el concurso de pitones en Florida: premios y objetivos detrás del torneo para retirar serpientes en los Everglades

Las autoridades de Florida organizan una competencia anual de 10 días que reparte USD$25 mil en premios para retirar pitones birmanas en los Everglades.

El certamen entrega US$10 mil al participante que elimine la mayor cantidad de ejemplares. Esta iniciativa forma parte de las acciones estatales frente a una especie invasora que se alimenta de mamíferos, aves y reptiles nativos. Las autoridades estiman que la población regional asciende a decenas de miles, aunque el camuflaje de estos animales y sus hábitos reservados impiden conocer una cifra precisa.

El estado paga a contratistas certificados por buscar y retirar pitones birmanas en zonas de conservación mediante una remuneración que combina una tarifa por hora, pagos según la longitud y recompensas por nidos activos, además de competencias con premios adicionales.

Programas de pago por hora y cobertura

El equipo Patric (Python Action Team Removing Invasive Constrictors), activo desde la primavera de 2017, contrata a personas certificadas por la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida para localizar y retirar serpientes en áreas asignadas. Los integrantes perciben de13 a18 dólares por hora, de acuerdo al siitio donde realizan la tarea. El pago se efectúa cada dos semanas y depende de que los contratistas respeten los protocolos de recorrido y registro a pie, bicicleta, vehículos o desde embarcaciones en terrenos públicos de conservación mediante una aplicación autorizada.

Por su parte, el Distrito de Administración del Agua del Sur de Florida administra el Programa de Eliminación de Pitones en sectores de los condados de Monroe, Miami, Broward, Collier, Hendry, Lee y Palm Beach. Este esquema asegura US$14 por hora en áreas regulares, US$ 20 en las prémium y US$ 30 en las ultraprémium de acuerdo con infobae, permitiendo facturar hasta diez horas diarias a cazadores, pescadores y personas con experiencia en la extracción de serpientes.

La convocatoria advierte que se trata de una labor donde la mayoría de los participantes retira más de 30 pitones por año.

Recompensas adicionales por longitud y nidos

Los contratistas reciben US$ 50 por cada pitón de hasta 1.2 metros de largo y US$ 25 por cada 30.48 centímetros adicionales (un pie), con el fin de incentivar la captura de ejemplares que pueden superar los seis metros, aunque habitualmente miden entre 1.8 y tres metros, según USA Today.

La compensación también incluye US$ 200 por cada nido activo eliminado y US$ 50 por la captura y liberación documentada de una pitón de investigación equipada con un transmisor para rastrear desplazamientos. Hasta abril de 2025, los planes estatales retiraron 23 mil 500 pitones de áreas naturales, de las cuales más de 11 mil fueron extraídas por los contratistas de PATRIC y del programa distrital. Además, el Florida Python Challenge distribuye los US$25 mil en verano, mientras que el Distrito creó una competencia mensual en 2025 que otorga USD 400 a la serpiente más larga, como el ejemplar de 4.05 metros presentado por Anthony Flanagan en octubre de 2025.

¿Por qué es importante la competencia y el control de la especie?