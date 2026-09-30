¿Cómo romper el récord de velocidad espacial? Las claves del trayecto histórico que prepara la misión Crew-13 de la NASA

Cuatro astronautas se alistan para despegar este jueves 1 de octubre desde Florida, Estados Unidos, rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI). La NASA ha catalogado este acontecimiento como el viaje más veloz registrado por una nave espacial estadounidense, según la agencia de noticias EFE.

El secreto de este récord radica en la optimización extrema de las trayectorias orbitales y la precisión en el despegue. Cuando una nave viaja hacia la EEI no puede ir en línea recta, debe sincronizar perfectamente su velocidad y su ruta con la estación, la cual orbita la Tierra a gran velocidad.

Gracias a los avanzados sistemas de guía de la cápsula Dragon y los cálculos de precisión de la NASA y la empresa espacial SpaceX, la nave podrá interceptar el camino del complejo espacial en tan solo 7 horas y 50 minutos, un tiempo bastante corto si se compara con los antiguos métodos que requerían días enteros de trayecto.

El cohete Falcon 9 y la nave Dragon

La misión Crew-13 depende de la potencia y flexibilidad del cohete Falcon 9 y de la nave Dragon, desarrollados por la compañía SpaceX. Esta tecnología permite realizar correcciones de trayectoria muy finas desde los primeros minutos del despegue, lo que acorta drásticamente el tiempo necesario para alcanzar la órbita correcta de la estación.

Una tripulación internacional lista para la historia

La tripulación estará al mando de la estadounidense Jessica Watkins, la primera mujer astronauta de la NASA en volar dos veces a bordo de una nave Dragon.

Watkins irá acompañada por el piloto Luke Delaney, el canadiense Joshua Kutryk y el ruso Serguéi Teteriátnikov. Destaca especialmente la participación de Kutryk, siendo la primera vez que un astronauta de Canadá vuela bajo el programa de tripulaciones comerciales de la NASA.

Antes de este esperado lanzamiento, la misión superó una revisión final y un reemplazo de válvulas en el sistema de propulsión de la nave, tras lo cual la tripulación cumplió con su aislamiento en cuarentena. Actualmente, los meteorólogos de la Fuerza Espacial de Estados Unidos mantienen la supervisión del clima, evaluando factores como la formación de nubes y lluvias leves para asegurar que todo transcurra sin contratiempos.