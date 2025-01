¿Cuál es el plan de Trump en Guantánamo? Conozca su polémica propuesta de inmigración

Durante la mañana del pasado miércoles 29 de enero, la administración de Donald Trump anunció públicamente que el presidente de los Estados Unidos planea utilizar la base militar estadounidense que se encuentra en Guantánamo, Cuba para retener a los inmigrantes indocumentados que "han invadido el territorio norteamericano".

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, posteriormente explicó que el gobierno de Estados Unidos "está evaluando varias opciones" para expulsar a quienes están en la nación norteamericana de forma irregular, especialmente a los inmigrantes de los países que no aceptan a los deportados, como la Venezuela de Nicolás Maduro.

"El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) está analizando si la base naval ubicada en Cuba es una opción para enviar a los inmigrantes detenidos; sin embargo, al final del día, será una decisión del presidente Donald Trump", mencionó Noem, quien está entusiasmada por explorar la opción de Guantánamo.

Luego de las declaraciones de Noem, el presidente Donald Trump anunció públicamente que firmará un decreto en el que le ordenará a los Departamentos de Defensa y Seguridad que comiencen a preparar las instalaciones en la bahía de Guantánamo, Cuba para más de 30 mil inmigrantes y criminales en situación irregular.

"Tendremos camas que esperan a los peores inmigrantes, ilegales y criminales, los cuales son una amenaza para el pueblo estadounidense. Algunos son tan peligrosos que ni siquiera confiamos en sus países de origen para que se los queden, porque no queremos que regresen. Así que los enviaremos a Guantánamo", concluyó el republicano.

La incógnita de Guantánamo

Guantánamo, el campo de detención en Cuba, fue abierto a inicios del 2002 por el entonces presidente, George Bush, quien decidió utilizarlo para retener a los acusados de terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, en donde más de tres mil personas murieron en las Torres Gemelas de Nueva York y en el Pentágono de Washington.

En el 2002, los terroristas fueron retenidos en un área separada de la base naval en Guantánamo, y por esa misma razón, el presidente Bush fue criticado por no revelar información sobre lo que realmente sucedía ahí: "El sector se encuentra en un limbo legal que opera con las leyes migratorias de EE.UU", indicó el medio The New York Times.

El reportaje del periódico neoyorquino reveló que los detenidos en Guantánamo "enfrentan condiciones precarias", tomando en consideración que los reclusos "deben utilizar unas gafas de visión opaca" durante los traslados dentro de la base y todas las llamadas con sus abogados son monitoreadas por las autoridades estadounidenses.

Lea más: ¿Qué derechos tienen los migrantes en Estados Unidos? El escenario ante las deportaciones

De acuerdo con medios estadounidenses, entre el 2020 y el 2023, el centro en Guantánamo solo albergó a 37 criminales; sin embargo, indicaron que la base funciona en "un vacío jurídico" en donde no se aplican las mismas garantías leales que rigen al territorio de EE.UU, por lo que usualmente no se comparte mucha información al respecto.

Desde su apertura en el 2002, han pasado por ella cientos de prisioneros, incluidos algunos miembros de Al Qaeda, una organización terrorista y paramilitar que denunció públicamente las "extremas condiciones de detención y el uso de tortura"; de manera que los expresidentes Obama y Biden prometieron cerrarla, pero ninguno lo logró.