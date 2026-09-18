Cumbre en Washington: Donald Trump recibirá a Xi Jinping al pie del avión durante visita de Estado  

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá la próxima semana al mandatario de la República Popular China, Xi Jinping, en el marco de una visita oficial de tres días que incluirá una ceremonia de bienvenida con revista militar y una cena de Estado en la Casa Blanca, en Washington, según anunció este viernes 18 de septiembre el gobierno estadounidense.

El viaje oficial comenzará el miércoles 23 de septiembre con la llegada de Xi a la base aérea Andrews, situada en las afueras de Washington. En un gesto inusual que subraya la relevancia de la visita, Trump recibirá al líder asiático personalmente al pie del avión, convirtiéndolo en el primer mandatario extranjero al que el presidente republicano agasaja de este modo desde su retorno a la Casa Blanca.

Contemplación del Protocolo Oficial

La jornada cumbre se desarrollará el jueves 24 de septiembre, día en que Trump y la primera dama, Melania Trump, recibirán oficialmente a Xi Jinping y a su esposa, Peng Liyuan, en la Casa Blanca. Algunos aspectos que se llevarán a cabo serán:

Ceremonia de bienvenida con honores militares y una revista a las tropas.

con honores militares y una revista a las tropas. Reunión bilateral privada entre ambos mandatarios para abordar asuntos estratégicos clave.

entre ambos mandatarios para abordar asuntos estratégicos clave. Cena de Estado en el histórico Salón Este de la Casa Blanca, considerada la máxima distinción diplomática que otorga el Ejecutivo estadounidense a una delegación extranjera.

La visita concluirá el viernes 25 de septiembre con una actividad de carácter cultural e histórico: ambos líderes harán una visita conjunta a los Archivos Nacionales de Estados Unidos (Institución que resguarda la Constitución y la Declaración de Independencia), en un acto simbólico enmarcado en las celebraciones por los 250 años de la independencia del país norteamericano.

Un diálogo marcado por la competencia global

Esta visita oficial constituye el segundo encuentro del año entre los jefes de Estado de las dos mayores potencias económicas del planeta, dando continuidad a la cumbre que mantuvieron el pasado mayo en Pekín, donde Trump también fue recibido con altos honores.

Foto de referencia. Interior de la Oficina Oval en la Casa Blanca, escenario habitual de las reuniones de Estado y recepciones privadas del presidente con mandatarios extranjeros. ((Foto Prensa Libre: EFE)

Analistas diplomáticos apuntan que el encuentro busca encauzar y estabilizar una relación bilateral compleja, atravesada históricamente por fricciones comerciales, el delicado estatus geopolítico de Taiwán y la creciente disputa estratégica por el liderazgo mundial en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).