De Elon Musk a Satya Nadella: Trump concederá las máximas distinciones científicas y tecnológicas a figuras destacadas de la industria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregará la Medalla Nacional de la Ciencia, el máximo reconocimiento científico del país, al empresario Elon Musk y a otros directivos del sector tecnológico, según informó la Casa Blanca. La ceremonia se llevará a cabo durante un evento titulado "Science: A New Golden Age".

Además de Musk, la distinción será otorgada al cofundador de Google, Sergei Brin; al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang; y a la directora general de AMD, Lisa Su. Por otro lado, el empresario e inversor Michael Dell y el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, recibirán la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación.

El vínculo político y los antecedentes de la relación entre Trump y Musk

Elon Musk se desempeñó como uno de los principales aliados de Donald Trump durante la campaña de 2024, tras aportar más de US$200 millones. Al inicio del segundo mandato del mandatario, asumió como asesor y encabezó el Departamento de Eficiencia Gubernamental, conocido comoDOGE.

Sin embargo, la relación política atravesó momentos de fricción en junio y julio de 2025, cuando Musk criticó públicamente el proyecto de ley fiscal y presupuestario impulsado por la Administración Trump. Este desacuerdo derivó en cruces de declaraciones entre ambos.

El distanciamiento concluyó tras un reencuentro registrado en septiembre de 2025 durante el servicio memorial de Charlie Kirk. Posteriormente, a mediados de 2026, ambas figuras retomaron los canales formales de comunicación, lo que pavimentó el camino para la entrega de este reconocimiento oficial en la Casa Blanca.