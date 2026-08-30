De los 10 más buscados del FBI a su captura en Honduras: quién es Mario Roberto Flores y qué cargos enfrenta

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De los 10 más buscados del FBI a su captura en Honduras: quién es Mario Roberto Flores y qué cargos enfrenta

¿Por qué Mario Roberto Flores llegó a la lista de los 10 más buscados del FBI? Un crimen ocurrido hace 26 años en Pensilvania está detrás de las acusaciones que enfrenta.

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Mario Roberto Flores Honduras FBI crimen menor 2000

Mario Roberto Flores estuvo entre los 10 más buscados del FBI y durante años se desconoció su paradero. Ahora deberá responder ante la justicia de EE. UU. por un caso ocurrido en el 2000. (Foto Prensa Libre: captura de pantalla de la cuenta @MP_Honduras / X).

El Ministerio Público de Honduras confirmó este 30 de agosto la entrega de Mario Roberto Flores Mejía a Estados Unidos, como parte del proceso derivado de una solicitud judicial de Pensilvania.

La Agencia Técnica de Investigación Criminal estuvo a cargo del traslado y la entrega del hondureño al Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Flores Mejía fue capturado el 11 de febrero en una zona montañosa de Lepaera, Lempira, donde permanecía escondido.

El Tribunal Municipal de Filadelfia, Pensilvania, acusa a Flores Mejía de asesinato, secuestro, agresión y abuso sexual de una menor.

Según las autoridades hondureñas, el hombre también utilizaba distintas identidades: “Alexis Flores”, “Alex Contreras” y “Carlos”.

En el 2007, el FBI lo incluyó en su lista de los 10 criminales más buscados y ofreció una recompensa de US$250 mil por información sobre su paradero.

Las acusaciones contra Flores Mejía están relacionadas con la desaparición y posterior asesinato de una niña de cinco años, ocurrido el 29 de julio del 2000.

Según los antecedentes citados por las autoridades, cinco días después, el 3 de agosto, el cuerpo de la menor fue localizado envuelto en bolsas de plástico.

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Los reportes policiales indicaron que la víctima también presentaba signos de abuso sexual, lo que convirtió el caso en una investigación prioritaria.

Las autoridades estadounidenses mantuvieron abierta la investigación mientras determinaban la ubicación del sospechoso, quien habría esquivado la justicia durante más de dos décadas.

Según la fiscalía hondureña, el trabajo conjunto fue determinante para establecer la ubicación del requerido y capturarlo.

A partir de ese momento, se coordinó la extradición, que fue concedida el 16 de marzo por la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Con su entrega al FBI, Flores Mejía responderá ante la justicia de Pensilvania por los cargos que se le atribuyen.

La entrega no representa, por sí misma, una declaración de culpabilidad. Las acusaciones deberán ser examinadas en un proceso judicial estadounidense para determinar la responsabilidad del sospechoso en el crimen.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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