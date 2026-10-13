De un crucero a quedar a la deriva: cómo rescataron a una mujer salvadoreña en aguas de Grecia

Una mujer salvadoreña, de 44 años, fue encontrada con vida tras lanzarse al mar desde el crucero Odyssey of the Seas, al sur de la isla griega de Zante.

Tras permanecer 24 horas desaparecida, un buque de carga que participaba en las labores de búsqueda la localizó consciente y flotando en un salvavidas circular.

De acuerdo con información de medios de comunicacion internacionales, un portavoz de la Guardia Costera de Grecia afirmó que la mujer se lanzó al agua porque "quería desembarcar".

Las autoridades portuarias de Zante recibieron el aviso el pasado viernes sobre la caída de la pasajera, ocurrida a unas 72 millas náuticas (133 kilómetros) al suroeste de la isla.

De inmediato, comenzó un operativo de rescate en el que participaron dos embarcaciones de los guardacostas, varios botes privados de la zona y un helicóptero de la Fuerza Aérea de Grecia.

Durante el rastreo inicial, los rescatistas localizaron un pequeño farol de luz intermitente desprendido de los que suelen portar los salvavidas circulares.

El rescate en alta mar y traslado al hospital

El operativo culminó la mañana del sábado 10 de octubre, un día después del incidente, cuando un buque mercante que colaboraba en la búsqueda avistó a la sobreviviente a la deriva. En un video oficial publicado por la Guardia Costera se observa el momento en que dos tripulantes del carguero se acercan a la mujer, le preguntan en inglés si se encuentra bien y le lanzan una soga para asegurarla a bordo.

Después, la mujer fue trasladada a una patrulla de los guardacostas que la condujo al puerto de Katakolo, en la costa occidental de la península del Peloponeso, desde donde fue llevada de urgencia a un hospital para someterse a evaluaciones médicas.