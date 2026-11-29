A la fecha se mantiene la prohibición de acercarse a los domos del volcán Santiaguito en un radio de cinco kilómetros, debido al peligro que representa su actividad volcánica, según el punto cuarto del acta municipal 141-2024 de la Municipalidad de Quetzaltenango, informó el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

Por ello, la noche del sábado 28 de noviembre se llevó a cabo un operativo interinstitucional para prevenir el ascenso no autorizado al volcán Santiaguito, en el que participaron integrantes del Departamento de Asistencia Turística (Asistur) del Inguat y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), incluida la División de Seguridad Turística (Disetur).

También participó personal de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-Conred), por medio de su equipo de volcanes, y del Ministerio Público (MP), se indicó en un boletín.

Según dicha comunicación, como resultado del operativo fueron localizadas unas 95 personas, entre nacionales y extranjeras, distribuidas en cinco grupos, que pretendían ascender al volcán Santiaguito la noche del sábado 28 de noviembre, pese a las restricciones vigentes.

Los grupos estaban acompañados por personas que se hacían pasar por guías de turismo, alertó el Inguat.

El último fin de semana de noviembre forma parte de la temporada alta de ascenso a los volcanes en Guatemala. Ante el aumento de la afluencia, estos operativos tienen como objetivo proteger la vida de los visitantes, indicaron las autoridades.

El operativo buscó fortalecer las medidas de prevención ante los intentos de ingresar a zonas de alto riesgo del complejo volcánico Santa María-Santiaguito, pese a las restricciones vigentes, expuso el Inguat en su boletín.

“La acción coordinada permitió sumar capacidades para fortalecer la vigilancia, prevenir ingresos no autorizados y promover el cumplimiento de las disposiciones vigentes”, se indicó.

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Asistur reiteró que ningún ascenso o experiencia turística justifica poner en riesgo la vida e hizo un llamado a turistas nacionales y extranjeros, guías y operadores turísticos a respetar las restricciones y atender las recomendaciones de las autoridades.

Usan drones en operativos

En las fotografías y videos divulgadas por varias de las instituciones se observa el uso de drones durante el operativo en el volcán Santiaguito.

Jorge Aguilar, vocero de la PNC, indicó que personal de dicha institución participa en diferentes operativos en volcanes, y consultado acerca del uso de drones, señaló que varias de las instituciones emplean estas herramientas durante esas acciones.

Explicó que, en el caso de la PNC, el uso de drones fortalece la prevención del delito. Al respecto, refirió que se ha determinado que, en algunos casos, personas del sector aprovechan los momentos de mayor afluencia de visitantes para asaltarlos.

Quetzaltenango 🌋 Como parte de las acciones de prevención, la SE-CONRED, en coordinación con INGUAT/ASISTUR, PNC/DISETUR y el Ministerio Público, realizó un operativo interinstitucional en el área del volcán Santa María, evitando el ingreso de cuatro grupos, conformados por un total de 100 personas, a la zona restringida del volcán Santiaguito. ¡Recuerda! Respetar las zonas de restricción volcánica es fundamental para proteger tu vida. — CONRED (@ConredGuatemala) November 29, 2026

El uso de esta tecnología permite identificar posibles escondites de delincuentes y brindar un mejor servicio de seguridad, no solo durante los ascensos a los volcanes, sino también en otras actividades y operativos, añadió.

El vocero de la PNC indicó que el operativo efectuado en el volcán Santiaguito responde al Plan de Seguridad 01-2026, denominado Destino Turístico Seguro, y se enfocó en identificar a grupos de turistas que pretendían ingresar al área restringida del volcán durante la noche. El operativo se efectuó entre las 20 horas del sábado 28 de noviembre y la 1 hora del domingo 29.

Aguilar expuso que todos los días, en distintos horarios, se mantiene presencia policial por medio de la Disetur, unidad que tiene enlace directo con el Inguat. Esto incluye vigilancia en las faldas de los volcanes, las rutas de ascenso y las partes altas.

En el caso del volcán de Fuego se mantiene presencia policial en las faldas para impedir el ascenso de visitantes. Sin embargo, refirió que algunas personas intentan buscar rutas alternativas para ingresar, debido a que los accesos habituales están vigilados y no se permite el ascenso.

Durante la jornada fueron localizadas 95 personas y se identificaron cinco grupos que pretendían ingresar al área pese a las restricciones vigentes. La prevención es una responsabilidad compartida. Respetar las restricciones es proteger la vida. https://t.co/3MTPMlrqYv — Asistencia Turística 1500 (@Asistencia1500) November 29, 2026

Estas acciones forman parte de los esfuerzos permanentes de coordinación interinstitucional para fortalecer la seguridad turística, los cuales se intensifican durante la temporada alta de visitas a los volcanes, ante el incremento de visitantes y la importancia de promover el cumplimiento de las disposiciones establecidas por las autoridades competentes, agregó el Inguat.

Por aparte, Asistur informó que pone a disposición de los visitantes el número telefónico 1500, habilitado las 24 horas, y el número de WhatsApp +502 5188-1819, para solicitar información turística y orientación durante sus recorridos.

Alta afluencia en el Acatenango

El sábado 28 de noviembre también se registró una alta afluencia de visitantes en el volcán Acatenango, debido a que en Guatemala se acostumbra a efectuar ascensos a los volcanes durante el último fin de semana de este mes.

Por su parte, el director del Inguat, Harris Whitbeck, expresó en sus redes sociales el 27 de noviembre que “contemplar Guatemala desde lo alto del Acatenango es una experiencia extraordinaria, pero la acumulación de basura y la visitación descontrolada amenazan este patrimonio natural”.

Agregó que urge que las municipalidades locales y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), autoridades responsables del territorio, establezcan y hagan cumplir los límites de visitantes y las normas de conservación. Añadió que el Inguat actúa dentro de sus competencias y busca ampliar sus esfuerzos.

“Quienes tenemos el privilegio de subir al volcán también tenemos la responsabilidad de cuidarlo. Empecemos por algo tan sencillo como bajar nuestra propia basura”, agregó Whitbeck.

También agradeció a quienes han denunciado esta situación y enfatizó que “no basta con admirar la belleza de Guatemala. Tenemos que protegerla”.

Al respecto, el Inguat amplió exponiendo que los llamados relacionados con destinos volcánicos como el Acatenango tienen como propósito sensibilizar a visitantes, guías y operadores turísticos sobre la importancia de respetar las disposiciones vigentes, atender las recomendaciones de las autoridades y desarrollar las actividades turísticas bajo criterios de seguridad y sostenibilidad, así como procurar la conservación de los recursos naturales.

Bajas temperaturas y acercamiento de un frente frío

La Conred emitió avisos preventivos sobre las condiciones meteorológicas durante este fin de semana, entre ellas las bajas temperaturas en algunas regiones del país, y recomendó abrigarse y seguir los reportes oficiales de dicha institución y del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Para este fin de semana, el Insivumeh pronosticó viento frío del norte, que disminuirá gradualmente, así como poca nubosidad, alternada con nubosidad dispersa en las regiones del norte y el Caribe.

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Se prevé un ambiente cálido durante el día y frío durante la noche y la madrugada en los altiplanos central y occidental, además de lloviznas o lluvias asociadas con condiciones locales, debido al ingreso de humedad de ambos litorales y a las altas temperaturas.

El Insivumeh agregó que las bajas temperaturas continuarán durante la noche y la madrugada en los altiplanos central y occidental, donde podrían registrarse valores de entre 3 y 5 °C, mientras que las temperaturas mínimas en la capital oscilarán entre 11 y 13 °C.

Para el lunes 30 de noviembre se prevé el acercamiento de un frente frío débil al norte de la península de Yucatán, México. De continuar su trayectoria, aumentarán la nubosidad y la posibilidad de lluvias en las regiones del norte y el Caribe.