Durante la semana del 22 al 27 de noviembre, el Servicio Sismológico de Guatemala (SSG) ha registrado varios eventos sísmicos, principalmente en la zona del océano Pacífico.

El 27 de noviembre se detectaron varios eventos sísmicos en esta zona, los cuales tuvieron magnitudes de 4.1, 3.7, 3.6 y 4.7. Este último se registró a 187.9 kilómetros al sureste de Jerez, Jutiapa.

Durante el jueves 26 de noviembre, se registraon cinco sismos que afectaron principalmente el área frente a las costas de Ocós en San Marcos y Champerico en Retalhuleu, con intensidades entre los 3.6 y 4.6 grados.

Asimismo, el SSG reporta que durante este sábado 28 de noviembre se registró un sismo de magnitud 3.9, con epicentro a 40.2 kilómetros al sur de Iztapa, Escuintla, y a una profundidad de 28 kilómetros.

Actividad sísmica en los últimos días

El Servicio Sismológico de Guatemala (SSG) también compartió este sábado 28 de noviembre el boletín sísmico correspondiente al período del 15 al 21 de noviembre, en el que, según indica, se reportaron 222 sismos de distintas magnitudes.

El boletín detalla que, tras el proceso de revisión, se seleccionaron 158 eventos como los más significativos. El informe destaca un equilibrio tectónico: 79 sismos (50%) fueron de subducción, originados por el choque de la placa de Cocos bajo la placa del Caribe frente a las costas del Pacífico, mientras que los otros 79 (50%) fueron de origen continental.

La actividad de subducción se concentró en los departamentos de Retalhuleu, Suchitepéquez y Escuintla, mientras que la sismicidad continental de intraplaca afectó principalmente a Chimaltenango, Sacatepéquez, Escuintla, Guatemala, Jalapa, Santa Rosa y Jutiapa. Además, se registró actividad de interplaca en Alta Verapaz y Zacapa, zonas asociadas al sistema de fallas Chixoy-Polochic-Motagua.

Uno de los fenómenos más vigilados fue la secuencia sísmica en el municipio de Casillas, Santa Rosa. El documento detalla que se registraron 47 sismos entre el 14 y el 21 de noviembre, con magnitudes que oscilaron entre 1.5 y 3.0. El evento de mayor magnitud en esta secuencia (3.0) ocurrió el 16 de noviembre a las 10.48 horas, a 6 kilómetros de profundidad. Precisamente, el 16 de noviembre fue el día más activo de la semana, con un total de 29 sismos.

Sin embargo, el evento más destacado del período alcanzó una magnitud de 4.5 y su epicentro se ubicó a 28 kilómetros al sur de Puerto San José, Escuintla, con una profundidad de 48 kilómetros. El sismo, ocurrido el 21 de noviembre a las 0.51 horas (hora local), generó una intensidad instrumental máxima de III en Villa Canales y de II en la ciudad de Guatemala, a unos 106 kilómetros de distancia.

La estación más cercana, SJES, en San José, Escuintla, registró una aceleración máxima del suelo de 1.9 gal (cm/s²) en su componente vertical. El Servicio Sismológico de Guatemala indicó que la magnitud de completitud de la red durante esta semana fue de 1.9, lo que significa que se detectan prácticamente todos los sismos por encima de este umbral.

Actividad volcánica en la última semana

Asimismo, el Observatorio Guatemalteco de Vigilancia Volcánica (OGVV) brindó detalles sobre la actividad volcánica por medio de su boletín vulcanológico correspondiente a la semana del 20 al 26 de noviembre.

Según indica, en el volcán de Fuego, las imágenes satelitales del sistema Landsat-9, captadas el 23 de noviembre, evidenciaron zonas de alta temperatura en el cráter debido a explosiones que originan la caída de material balístico.

El informe señala que esta actividad genera columnas de gases y ceniza transportadas por el viento, así como ocasionales avalanchas incandescentes que descienden por las barrancas principales.

En cuanto a la caída de ceniza, el modelo de dispersión proyectó probabilidades de depósitos en direcciones oeste, suroeste, sureste, este y norte, con un desplazamiento máximo de 13 kilómetros. Los espesores de ceniza pronosticados oscilan entre 10 milímetros en las áreas más cercanas y 1 milímetro en las zonas más lejanas.

El volcán Santiaguito presentó una actividad igualmente significativa. Según el reporte, las estaciones sísmicas XELA y SNTO registraron 294 eventos de bajas frecuencias relacionados con emisiones de gases, explosiones y caída de material en el contorno del domo, además de 7 eventos volcanotectónicos. Estas explosiones generaron avalanchas en dirección suroeste y sureste, lo que provoca una constante acumulación de material volcánico.

Al igual que en el volcán de Fuego, el modelo de dispersión de ceniza del Santiaguito mostró desplazamientos de hasta 12 kilómetros hacia el suroeste, oeste, sureste, este y noreste, con depósitos de 10 mm a 1 mm. Ante esta actividad, el OGVV emitió una recomendación enfática: "No se recomienda permanecer ni acercarse al complejo de domos volcánicos".

Aunque la actividad sísmica de la semana no registró eventos de carácter significativo, la constante liberación de energía en las fallas locales y la zona de subducción, sumada a la persistente actividad explosiva de los volcanes, mantiene a las autoridades en un monitoreo constante.

Llamado a la prevención

Los expertos instan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales del SSG y el OGVV y a respetar las zonas de exclusión, especialmente en los alrededores del complejo de domos del Santiaguito, donde la caída de material y las avalanchas representan un riesgo latente para los visitantes y las comunidades cercanas.