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Tres sismos se registran en menos de cinco horas en Guatemala y frente a las costas de México
Izabal, Escuintla y el océano Pacífico fueron los escenarios de tres sismos registrados entre la noche del jueves 26 de noviembre y la madrugada de este viernes.
Tres sismos de magnitudes entre 3.7 y 4.1 se registraron en menos de cinco horas en Guatemala y frente a las costas de México. (Foto Prensa Libre: Insivumeh).
El Servicio Sismológico de Guatemala (SSG) reportó que el 26 de noviembre, a las 23.59 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1 cuyo epicentro se ubicó a unos 30.2 kilómetros de Puerto Barrios, Izabal.
Según el informe preliminar, el sismo ocurrió a una profundidad aproximada de 10 kilómetros.
Dos horas y 16 minutos después, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó sobre un temblor de magnitud 3.9.
El sismo ocurrió en Escuintla, a unos 76 kilómetros de la cabecera departamental y a 55.57 kilómetros de profundidad.
A las 4.57 horas de este 27 de noviembre, el SSG registró un sismo de magnitud 3.7.
SISMO REGISTRADO Región epicentral: DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA 27 de noviembre de 2026. 02:16:47 hrs. Descarga el boletin https://t.co/9TyfkR5ccL #SomosINSIVUMEH #ElPuebloDignoEsPrimero #CIV #TemblorGT #SismoGT https://t.co/NwAwdYpBvF— INSIVUMEH (@insivumehgt) November 27, 2026
El epicentro se ubicó en el océano Pacífico, frente a las costas de México, a unos 70.2 kilómetros de Ocós, San Marcos. El sismo tuvo una profundidad aproximada de 10 kilómetros.
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