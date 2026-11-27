El presidente Bernardo Arévalo calificó el presupuesto nacional del 2027, que fue aprobado por los diputados, como un auténtico “mamarracho”, pero algunos congresistas defienden la distribución de los Q172 mil 420 millones.

Justifican los fondos a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), que son de los rubros más cuestionados, con que hay falta de atención por parte del Gobierno a los municipios más alejados del país.

El pleno del Congreso comenzó el 24 de noviembre la discusión del presupuesto, cuando algunos diputados aseguraban no haber leído el dictamen, debate que concluyó el 25 de noviembre con una aprobación de urgencia nacional.

Pero la negociación política en el Congreso que empezó hace algunas semanas alrededor del presupuesto le habrían dejado al oficialismo la emisión de decretos.

Entre ellos, la Ley de Ciberseguridad y la Ley de Cine, que incluso diputados oficialistas del cancelado Movimiento Semilla celebraron y calificaron como un triunfo.

José Carlos Sanabria y Victoria Palala lideraron las negociaciones en el Congreso con varias leyes aprobadas por urgencia. (Foto Prensa Libre: cortesía Movimiento Semilla).

No obstante, al no estar de acuerdo en la distribución del dinero, la aplanadora legislativa que le sirvió al oficialismo, pasó de ser un trabajo de negociaciones y consensos, como decía el oficialista José Carlos Sanabria, a ser un decreto "lesivo" para el país, según las criticas del propio presidente.

De momento, el decreto que da vida al Presupuesto del 2027 se encuentra en fase de corrección y estilo; luego de eso, diputados podrán presentar objeciones, lo que estaría retrasando el traslado del documento al presidente Arévalo.

"No es electoral"

Luego del anuncio del mandatario, fue consultado el diputado Luis Contreras, presidente del Congreso, quien accedió a brindar una entrevista telefónica.

“Él tiene derecho a decir lo que dijo, pero yo le aseguro que cubrir las necesidades de los municipios no son electorales. A pesar del aprecio y respeto que le tengo al presidente, él sabe que las instituciones del Estado no llegan a los municipios”, comentó.

El presidente del Congreso aseguró que la distribución de fondos a los Codedes no tiene un fondo electoral, y que solo buscan responder a las necesidades que algunas dependencias de Estado no ponen atención.

Luis Contreras fue reelecto presidente del Congreso para e 2027-2028. Fotografía: Prensa Libre (Byron Rivera).

“San Marcos tiene más de un millón de habitantes, tiene 130 municipios, miles y miles de comunidades que, de no ser por las alcaldías, nunca tendrían nada, así que yo no veo la parte electorera en esto”, agregó.

El presupuesto fue apoyado en la redacción final por 117 diputados, mientas que 31 votaron en contra, entre ellos el propio presidente del Congreso.

“Yo no voté por la ley, yo quería una iniciativa de consenso, yo apoyo a los diputados. Yo lo que hice fue darle trámite a la reunión, que es lo único que a mí me corresponde y puedo votar como yo quiera. Simplemente yo quería un consenso entre la comisión y el Ejecutivo, pero no se logró”, explicó.

Con la aprobación, el Congreso destinó más de Q7 mil millones a los Codedes, que según algunos analistas, podrían servir para fines electorales, aunque Contreras remarca que no es así.

“El diputado gestiona y tiene que usar su gestión para llevar desarrollo al departamento, esa es la labor de todos los diputados. No nos juzgan porque legislamos, nos juzgan por el chorrito, la vereda, el puente, por la escuela, por el centro de salud”, señaló.

Hasta el 2027

El diputado Juan Carlos Rivera, secretario de la Junta Directiva del Congreso, tampoco comparte los calificativos que el presidente Arévalo hizo a lo que aprobaron.

“Durante los años de gobierno de Arévalo siempre se han autorizado aportes para crear descentralización y desarrollo económico en los municipios. Algo muy importante, quien preside los Codedes son los gobernadores departamentales, que son nombrados por el presidente”, dijo.

Pero además, Rivera explicó que por los plazos pendientes en el Congreso, el decreto será enviado al Ejecutivo cuando ya estén en período de receso, lo que obligará a que la discusión de ese veto se traslade hasta después del 14 de enero.

Bernardo Arévalo estará emitiendo su veto mientras el Congreso está en periodo de receso. Fotografía: Prensa Libre (Moisés Xec).

“En caso de que el Congreso clausure sus sesiones antes de que expire el plazo en que puede ejercitarse el veto, el Ejecutivo deberá devolver el decreto dentro de los primeros ocho días del siguiente período de sesiones ordinarias”, según el artículo 178 de la Constitución.

El Legislativo concluye su segundo período de sesiones este 30 de noviembre, reactivando las sesiones ordinarias hasta el 14 de enero del 2027, lo que, a criterio de Rivera, deja en un cuestionamiento legal al Ejecutivo.

“El Ejecutivo no puede asumir que entra en vigencia el presupuesto anterior, creería que deberían de hacer una consulta a la Corte de Constitucionalidad para interpretar la norma, no pueden solo por medio de supuestos”, señaló.

Por su parte el diputado Fidel Reyes Lee, de la bancada Bien, reconoció que lo aprobado no fue lo mejor, pero que era un proyecto presupuestario mejor que el que fue solicitado por el gobierno de Arévalo.

“Lamento decirle que los presupuestos son antitécnicos, son antojos de mis colegas diputados y antojos del Ejecutivo (…) yo voté a favor del menos peor”, admitió.