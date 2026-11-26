Carlos Arias, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), se refirió este jueves 26 de noviembre, en entrevista con Prensa Libre Radio, al Presupuesto del 2027 aprobado por el Congreso.

Resaltó que el recorte de Q20 mil millones al presupuesto “es un paso en la dirección correcta”. Sin embargo, cuestionó el aumento de recursos para los consejos departamentales de Desarrollo (Codedes) y la ejecución mediante organizaciones no gubernamentales (oenegés). En ese sentido, pidió reforzar la fiscalización de los recursos asignados.

Las declaraciones de Arias se produjeron luego de que los diputados aprobaran el proyecto de Presupuesto del 2027, cuyo monto quedó en Q172 mil 420 millones.

Arias recordó que el sector privado rechazó la propuesta original del Ejecutivo, de Q192 mil millones, porque, a su juicio, contemplaba un techo presupuestario excesivo, un déficit fiscal insostenible y un endeudamiento elevado.

También recordó que el Cacif expuso sus reparos ante el Gobierno y el Congreso, pero que el proyecto no fue modificado durante ese proceso.

Arias afirmó que, además de la reducción del techo presupuestario, se disminuyeron en Q10 mil millones las emisiones de bonos. Según sus cálculos, ese ajuste evitaría el pago de unos Q700 millones anuales en intereses, monto que comparó con el presupuesto de operación de un ministerio.

Pese a valorar la reducción, el presidente del Cacif expresó preocupación por la distribución de fondos para los Codedes y las oenegés. Sostuvo que el problema no es destinar recursos al desarrollo local, sino asegurar que las obras se planifiquen, se ejecuten y puedan ser auditadas.

Entre los principales cambios al proyecto de gasto para el próximo ejercicio fiscal sobresale el aumento a Q7 mil millones del aporte extraordinario a los Codedes.

“No estamos en contra de que haya ONG y terceros que nos ayuden a ejecutar mejor obra pública”, afirmó Arias.

Pidió conocer quiénes están detrás de las organizaciones que recibirán fondos y cómo se verificarán los resultados.

También advirtió que trasladar recursos a una oenegé podría reportarse como ejecución presupuestaria sin que se compruebe el avance de las obras.

Sobre un eventual veto presidencial al Presupuesto del 2027 aprobado por el Congreso, Arias dijo que el presidente de la República tiene esa facultad y que el Cacif respetará la decisión que tome.

Agregó que, cualquiera que sea el presupuesto vigente para el 2027, la prioridad debe ser controlar el gasto y comprobar que los fondos se traduzcan en resultados para la población.

Arias también señaló que la seguridad y la infraestructura son claves para la competitividad.

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Según indicó, algunos estudios estiman que los costos asociados a la inseguridad pueden equivaler al 7% del producto interno bruto (PIB). A su juicio, mejorar las carreteras y garantizar reglas claras ayudaría a atraer inversión y generar empleo.

Aseguró que el sector empresarial continuará fiscalizando, expresando sus preocupaciones y solicitando explicaciones sobre la ejecución de los recursos públicos.

También cuestionó que el Gobierno no modificara su propuesta original, pese a las advertencias del sector empresarial y los centros de pensamiento.

Afirmó que la propuesta original del Ejecutivo, de Q192 mil millones, era excesiva y presentaba serios problemas técnicos.

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