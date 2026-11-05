Temblores en Santa Rosa: Insivumeh explica qué ocurre y dónde se concentra la actividad sísmica

El Insivumeh compartió detalles de la secuencia sísmica que se registra en Santa Rosa desde hace algunas semanas.

Explicó que, durante los primeros días de noviembre, se han registrado al menos 88 sismos en Casillas, Santa Rosa.

Añadió que el total de temblores asociados a la secuencia sísmica que comenzó en ese municipio en septiembre asciende a 780, de los cuales seis han sido reportados como sensibles al Insivumeh.

Debido a las características de la sismicidad, no se descarta que otros sismos, además de los reportados como sensibles, hayan sido percibidos por las poblaciones cercanas, según el informe.

De acuerdo con el Insivumeh, la actividad sísmica se localiza aproximadamente dos kilómetros al sur de la laguna de Ayarza, cerca del límite con Jutiapa.

Recordó que el 19 de septiembre se observó el primer incremento en la frecuencia de los sismos, tras uno de magnitud 3.4, seguido de un aumento de las magnitudes que destacó con un sismo de 4.1 el 30 de septiembre.

El 12 de octubre se observó un nuevo repunte en la zona, tras un sismo de magnitud 4.5, el mayor registrado hasta ahora, seguido de varias réplicas que han prolongado la secuencia hasta noviembre.

De acuerdo con el Insivumeh, la actividad ha presentado bajas magnitudes y profundidades. Además, presenta mecanismos asociados a fallamientos con componentes normales, aunque el análisis de la fuente sísmica aún se encuentra en desarrollo.

Remarcó que las características de esta secuencia son consistentes con la sismicidad histórica del área, generalmente asociada a fallas normales superficiales.

Añadió que durante septiembre, octubre y los primeros días de noviembre se ha registrado sismicidad de bajas magnitudes en Casillas.

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El Insivumeh ha observado que la actividad tiende a incrementarse después de los sismos de mayor magnitud, ocurridos el 19 y 30 de septiembre, el 12 de octubre y el 3 de noviembre.

En sus conclusiones, el Insivumeh indica que esta secuencia es típica del comportamiento histórico de la sismicidad de Santa Rosa, caracterizada por secuencias sísmicas de tipo enjambre, con eventos de poca profundidad asociados a fallas locales con componentes normales.

Considera que esta secuencia sísmica se encuentra dentro de los parámetros normales de la sismicidad del área.

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