Temblor en Guatemala hoy 3 de noviembre: Insivumeh reporta sismo de magnitud 3.3 y revela el epicentro

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Temblor en Guatemala hoy 3 de noviembre: Insivumeh reporta sismo de magnitud 3.3 y revela el epicentro

El Insivumeh dio detalles sobre el temblor registrado en Guatemala este martes 3 de noviembre.

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TEMBLOR 3 DE NOVIEMBE CON EPICENTRO EN SANTA ROSA

El Insivumeh registra temblor con epicentro en Santa Rosa este 3 de noviembre de 2026. (Foto Prensa Libre: imagen del insivumeh)

Un temblor de magnitud 3.3 fue detectado este martes 3 de noviembre en Guatemala por el Insivumeh.

El sismo ocurrió a las 05.29 horas, con epicentro en Santa Rosa y a una profundidad de 13 kilómetros.

Usuarios de redes sociales informaron que el temblor fue sensible en sectores de Santa Rosa y en San Carlos Alzatate, Jalapa.

Además de este sismo, el Insivumeh reportó otros tres movimientos telúricos entre la tarde y la noche del lunes 2 de noviembre.

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La discusión por bloquear la señal de telefonía en las prisiones del país se mantiene desde 2014 cuando se impulsó una ley para ello, pero fue anulada por la Corte de Constitucionalidad. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

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Uno de magnitud 3.2 ocurrió a las 18.12 horas; otro, de magnitud 3.9, a las 19.15 horas, mientras que a las 20.25 horas se registró uno de magnitud 2.9.

El Insivumeh agregó que en las últimas 24 horas se han registrado 63 sismos, de los cuales dos han sido sensibles.

Para leer más: Cuánto duró el temblor de este 17 de julio: Servicio Sismológico de Guatemala lo explica

Durante el 2026 se han registrado 7 mil 310 temblores, de los cuales 161 han sido sensibles.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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