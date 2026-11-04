Insivumeh registra tres temblores con epicentro en Santa Rosa: ¿de qué magnitud fueron?

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Insivumeh registra tres temblores con epicentro en Santa Rosa: ¿de qué magnitud fueron?

Tres temblores con epicentro en Santa Rosa han sido registrados por el Insivumeh en las últimas horas.

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TEMBLORES EN SANTA ROSA. 4.11.26

Tres temblores con epicentro en Santa Rosa han sido registrados entre el 3 y 4 de noviembre de 2026. (Foto Prensa Libre: Imagen de Insivumeh)

Tres temblores han quedado registrados con epicentro en Santa Rosa en las últimas horas, según el reporte del Insivumeh. Los tres sismos han superado la magnitud 3.

De acuerdo con el reporte, a las 6.13 horas de este miércoles 4 de noviembre hubo un sismo de magnitud 3.6, con una profundidad de 1.86 kilómetros.

A las 4.58 horas hubo otro movimiento telúrico de magnitud 3.1, esta vez con una profundidad de 9.69 kilómetros.

A las 20.55 horas del martes, el Insivumeh registró otro temblor en el mismo departamento, de magnitud 3.2 y con una profundidad de 12.81 kilómetros.

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Según reportes de usuarios en redes sociales, este último sismo fue sensible en San Rafael Las Flores, Santa Rosa, y en San Carlos Alzatate, Jalapa.

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El último reporte del Insivumeh da cuenta de que en el 2026 se han sentido 161 temblores en Guatemala.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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