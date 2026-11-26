Piero Coen Dávila tenía un supermercado en línea con más de 500 clientes que había logrado ser rentable en poco tiempo y con una inversión reducida. Sin embargo, decidió cerrarlo. El problema no estaba en las finanzas de la empresa, sino en que había descubierto que aquel negocio no era lo que realmente le apasionaba.

Una conversación con otro empresario, una reflexión sobre su futuro profesional y el recuerdo de una experiencia que había vivido años atrás en Londres lo llevaron a retomar una idea que tenía desde el 2015: desarrollar una alternativa tecnológica a la banca tradicional en Latinoamérica.

Así comenzó a tomar forma OSMO, la fintech que fundó en el 2022 junto con Víctor Echeverría y que, cuatro años después, supera los 300 mil usuarios en 18 países, cuenta con operaciones propias en Guatemala, El Salvador y Costa Rica y continúa sus planes de expansión.

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Su trayectoria empresarial le ha valido reconocimientos nacionales e internacionales durante el 2026, entre ellos el de Gerente del año en la categoría Startup de la Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG) y el Premio Valentín Díez Morodo, que lleva el nombre del empresario mexicano que desempeñó un papel clave en la expansión internacional de la cerveza Corona.

En entrevista con Prensa Libre, Coen compartió los aprendizajes que le dejaron sus primeros negocios, los desafíos de emprender y las razones por las que considera que es posible construir una empresa de alcance global desde Guatemala.

De vender dulces en el colegio a fundar una fintech

El interés de Coen por los negocios comenzó desde pequeño. Vendía dulces en el colegio, tuvo un negocio de lavado de vehículos en la colonia donde vivía y, años más tarde, comercializó dispositivos electrónicos que compraba en Estados Unidos y vendía en Centroamérica.

Aunque ha perdido la cuenta de las iniciativas comerciales que ha desarrollado a lo largo de su vida, si se consideran únicamente las empresas formalmente constituidas, OSMO, una aplicación que permite invertir en Bitcoin, es su tercer emprendimiento.

El primero estuvo dedicado al transporte turístico. Sin embargo, con la llegada de la pandemia del covid-19, el negocio dejó de ser viable y tuvo que cerrar. Aunque los resultados financieros no fueron favorables, Coen prefiere valorar aquella experiencia por los aprendizajes que le dejó.

"No estaría donde estoy hoy, no sería quien soy hoy sin haber tenido esa experiencia previa", afirmó.

Durante la pandemia surgió su segundo emprendimiento: Encaja, un supermercado en línea que, a diferencia de su primera empresa, logró ser rentable en poco tiempo.

Esta vez, el desafío era distinto. Las exigencias logísticas del negocio y la falta de entusiasmo por esa actividad comenzaron a hacerle cuestionar si era lo que quería seguir haciendo.

"Ahí me di cuenta que es mucho más difícil trabajar en algo en lo que uno no está apasionado", recordó.

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¿Por qué decidió cerrar una empresa rentable?

Uno de los momentos decisivos ocurrió durante una visita a México, donde conversó con un amigo que había cofundado Jüsto, un supermercado en línea de mayor tamaño que el suyo.

Durante aquella conversación, su amigo le hizo notar que, tanto por su experiencia como por la trayectoria de su familia en los servicios financieros, quizá tenía mayores oportunidades en el sector de la tecnología financiera.

Además, conocer de cerca la operación de una empresa de mayor tamaño le permitió dimensionar la complejidad logística que supondría continuar expandiendo su supermercado.

Aquella experiencia lo llevó a replantearse su futuro y, finalmente, decidió cerrar el negocio, pese a que era rentable, antes de que su crecimiento implicara mayores responsabilidades.

Cerrar esa etapa le permitió retomar una idea que había permanecido en su mente desde que trabajaba en el Reino Unido.

Una dificultad bancaria en Londres inspiró la creación de OSMO

En el 2015, mientras vivía y trabajaba en Londres, Coen tuvo dificultades para abrir una cuenta bancaria, pese a contar con residencia legal y empleo en ese país.

En medio de esa situación conoció Revolut y Monzo, dos empresas que en aquella época ofrecían servicios financieros mediante aplicaciones móviles y que le permitieron resolver un problema que no había conseguido solucionar con la banca tradicional.

Si este modelo de negocio funcionaba en un país desarrollado, ¿qué oportunidades podría tener en Latinoamérica, donde una parte de la población todavía carece de acceso a servicios financieros o dispone únicamente de productos bancarios básicos?

La experiencia despertó su interés por desarrollar una alternativa similar en la región, aunque tuvieron que pasar varios años antes de que pudiera materializar aquella idea.

En el 2022, junto con Víctor Echeverría, lanzó OSMO, un emprendimiento que comenzó con la venta de Bitcoin por WhatsApp y evolucionó hacia una plataforma que utiliza la red de esta criptomoneda para conectar sistemas financieros de distintos países y facilitar transferencias de dinero en segundos, sin que los usuarios necesiten conocer el funcionamiento de esa tecnología.

Aunque la empresa nació en Guatemala, desde el principio su visión fue trascender las fronteras del país.

Construir una empresa global desde Guatemala

Entre las enseñanzas que Coen recibió de su abuelo había una que recuerda especialmente: los empresarios centroamericanos debían pensar más allá de las fronteras de sus países, debido al tamaño de los mercados locales.

Con OSMO decidió llevar esa filosofía un paso más allá. Después de todo, las dificultades de acceso a los servicios financieros que buscaba atender no eran exclusivas de Guatemala, sino que estaban presentes en buena parte de Latinoamérica.

De ahí que los reconocimientos recibidos durante el 2026 tengan para él un significado especial. Además de representar una satisfacción personal y para su equipo, considera que son una oportunidad para demostrar que es posible desarrollar empresas innovadoras de alcance internacional desde Guatemala.

Si bien algunos emprendedores latinoamericanos han optado por trasladarse al extranjero en busca de mayores oportunidades de inversión y acceso a capital, Coen considera que la tecnología y la conectividad han abierto nuevas posibilidades.

"Podemos ser una empresa que tenga un alcance global y sea reconocido a nivel internacional desde Guatemala", expresó.

Sin embargo, detrás de los reconocimientos y el crecimiento empresarial también hay sacrificios, largas jornadas de trabajo, menos tiempo para compartir con familiares y amigos y una responsabilidad que aumenta conforme crece el equipo.

"La vida de un emprendedor es una vida muy sola", señaló.

Por eso, más allá de los premios, Coen encuentra en estos reconocimientos una señal de que los esfuerzos de su equipo están dando resultados y de que aquella idea que alguna vez tuvo está logrando trascender fronteras.

Las fintech y la banca tradicional: entre la colaboración y la competencia

Para Coen, facilitar el acceso a los servicios financieros es solo una parte del desafío. La otra consiste en procurar que las personas tengan los conocimientos necesarios para aprovecharlos.

En ese sentido, considera que las fintech también tienen la responsabilidad de contribuir a la educación financiera de la población, pues ampliar el acceso a estos servicios resulta insuficiente si los usuarios desconocen cómo utilizar una tarjeta o comprender los intereses de un crédito.

"De nada sirve que la gente tenga acceso a servicios financieros si no saben usar una tarjeta de débito", explicó.

En cuanto al futuro de la relación entre las fintech y la banca tradicional, el empresario considera que la colaboración y la competencia no son necesariamente excluyentes.

Durante sus primeras etapas, explica, las empresas de tecnología financiera suelen apoyarse en las instituciones bancarias para ofrecer determinados servicios. Sin embargo, conforme crecen y adquieren sus propias licencias, pueden ampliar su oferta y convertirse en competidores directos de los bancos.

Como ejemplo, menciona a Revolut y Monzo, las mismas empresas que años atrás lo inspiraron en Londres y que, tras comenzar como alternativas tecnológicas a la banca tradicional, evolucionaron hasta convertirse en entidades bancarias.

Emprender sin renunciar al trabajo ni arriesgar todo el capital

A lo largo de su trayectoria, Coen también ha recibido consultas de personas que tienen una idea de negocio, pero que todavía no se atreven a desarrollarla por temor al fracaso.

Aunque las anima a dar el primer paso, reconoce que emprender no significa necesariamente abandonar un empleo estable o comprometer todos los recursos económicos disponibles. Por el contrario, considera que existen maneras de poner a prueba una idea mientras se reducen los riesgos.

Entre las recomendaciones que comparte a partir de su experiencia se encuentran:

No renunciar inmediatamente al empleo. Dedicar algunas horas al día al emprendimiento mientras se comprueba si el modelo de negocio funciona.

Dedicar algunas horas al día al emprendimiento mientras se comprueba si el modelo de negocio funciona. Tener un plan B. Mantener una fuente de ingresos mientras se valida la idea permite reducir las consecuencias económicas de un posible fracaso.

Mantener una fuente de ingresos mientras se valida la idea permite reducir las consecuencias económicas de un posible fracaso. Comenzar con la menor inversión posible. Antes de comprometer grandes cantidades de dinero, es importante comprobar si existe una demanda real.

Antes de comprometer grandes cantidades de dinero, es importante comprobar si existe una demanda real. No buscar inversionistas por moda. Aunque algunos negocios requieren capital externo, no todos necesitan recurrir a fondos de capital de riesgo.

Aunque algunos negocios requieren capital externo, no todos necesitan recurrir a fondos de capital de riesgo. Emprender en algo que realmente apasione. La motivación puede ayudar a perseverar cuando surgen dificultades.

La motivación puede ayudar a perseverar cuando surgen dificultades. Pensar más allá de las fronteras. La tecnología permite desarrollar productos y servicios desde Guatemala para otros mercados.

"La mayoría de los negocios no necesitan ir a levantar plata de un fondo de capital de riesgo", explicó.

Para Coen, emprender también significa aceptar que no todas las ideas tendrán éxito y que cerrar una empresa no implica necesariamente haber fracasado.

Su propia trayectoria es un ejemplo de ello. Mientras su primer negocio le dejó aprendizajes pese a las pérdidas económicas, el segundo le enseñó que la rentabilidad no siempre es suficiente para querer continuar.

Ambas experiencias lo acercaron a lo que buscaba: construir una empresa que, además de tener posibilidades de crecimiento, le permitiera dedicarse a algo que realmente le apasiona.