Guatemala registra dos temblores en pocas horas: Insivumeh informa sobre sus epicentros y profundidades

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Guatemala registra dos temblores en pocas horas: Insivumeh informa sobre sus epicentros y profundidades

El Insivumeh informó sobre dos temblores registrados este jueves 12 de noviembre.

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TEMBLOR 12 DE NOVIEMBRE 2026

Mapa muestra epicentro del temblor en Zacapa el 12 de noviembre de 2026. (Foto Prensa Libre: imagen Insivumeh)

Dos temblores fueron registrados por el Insivumeh durante las primeras horas de este jueves 13 de noviembre.

De acuerdo con el Insivumeh, a las 8.53 horas se detectó un sismo de magnitud 3.3 con epicentro en Zacapa.

La profundidad fue de 10 kilómetros.

El segundo temblor, de magnitud 4.4, ocurrió a las 9.34 horas.

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El epicentro se localizó en el océano Pacífico, a nueve kilómetros de profundidad.

Según el último reporte del Insivumeh, en las últimas 24 horas ocurrieron 58 sismos, ninguno de ellos sensible.

Para leer más: ¿Por qué el temblor de Guatemala de magnitud 7.4 no fue considerado como terremoto?

En lo que va del 2026 se han registrado 7 mil 729 temblores, de los cuales 164 han sido sensibles.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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