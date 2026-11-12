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Guatemala registra dos temblores en pocas horas: Insivumeh informa sobre sus epicentros y profundidades
El Insivumeh informó sobre dos temblores registrados este jueves 12 de noviembre.
Mapa muestra epicentro del temblor en Zacapa el 12 de noviembre de 2026. (Foto Prensa Libre: imagen Insivumeh)
Dos temblores fueron registrados por el Insivumeh durante las primeras horas de este jueves 13 de noviembre.
De acuerdo con el Insivumeh, a las 8.53 horas se detectó un sismo de magnitud 3.3 con epicentro en Zacapa.
La profundidad fue de 10 kilómetros.
El segundo temblor, de magnitud 4.4, ocurrió a las 9.34 horas.
El epicentro se localizó en el océano Pacífico, a nueve kilómetros de profundidad.
Según el último reporte del Insivumeh, en las últimas 24 horas ocurrieron 58 sismos, ninguno de ellos sensible.
Para leer más: ¿Por qué el temblor de Guatemala de magnitud 7.4 no fue considerado como terremoto?
En lo que va del 2026 se han registrado 7 mil 729 temblores, de los cuales 164 han sido sensibles.
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