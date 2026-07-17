¿Por qué el temblor de Guatemala de 7.4 grados no fue considerado como terremoto?

Este 17 de julio se registró en Guatemala un sismo de 7.4 grados en la escala de Richter, que fue sensible en varios departamentos, incluida la capital.

Desde la mañana de este viernes, las autoridades activaron los protocolos de seguridad para resguardar a la población. Asimismo, entidades como la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) brindaron posteriormente más detalles sobre los daños registrados por el sismo y los lugares más afectados.

Sin embargo, uno de los cuestionamientos que se hacen los guatemaltecos es: ¿por qué este sismo, dada su magnitud, no es considerado un terremoto?

De acuerdo con información brindada por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), un temblor y un terremoto, técnicamente, son el mismo fenómeno.

Lo que llega a diferenciar un temblor de un terremoto son los daños que generan. A mayores daños estructurales y emergencias, un temblor ya podría ser considerado un terremoto.

Además, las autoridades reiteraron que un temblor podría llegar a ser un terremoto siempre que ocasione daños de gran magnitud en la superficie terrestre, además de otros factores, como el epicentro.

Así lo confirmó el director del Insivumeh, Edwin Rojas, quien explicó en una reciente conferencia de prensa que, aunque temblor y terremoto son prácticamente el mismo fenómeno, lo que los diferencia es la magnitud.

En este caso, al tratarse de un sismo ocurrido en el Pacífico, su impacto, según el director, no se sintió tanto como sí hubiera hecho si el fenómeno se origina en una superficie terrestre.

Hay que recordar que el sismo ocurrió a las 7.20 horas (13.20 GMT) y tuvo su epicentro en el océano Pacífico, de acuerdo con un boletín del Insivumeh.

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