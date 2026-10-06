“Dejemos que destruyan Los Ángeles”: la polémica frase de Trump sobre la guerra con Irán

Durante una asamblea política en Nebraska, Estados Unidos, y a pocos días de las elecciones intermedias del 3 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció una frase referente al impacto del conflicto armado con Irán que ha causado polémica: "Podrían destruir una ciudad. Dejemos que destruyan Los Ángeles. Dejemos que destruyan San Diego. Es un precio pequeño a pagar y acabará pronto".

Las declaraciones del mandatario generaron respuesta por parte de los líderes políticos californianos. El gobernador del estado calificó los dichos como graves y ordenó al Centro Estatal de Evaluación de Amenazas supervisar activamente la situación ante el riesgo de que actores extranjeros interpreten el mensaje como una habilitación para atacar la región.

En la misma línea, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, criticó la postura presidencial en la red social X al manifestar: “El presidente de Estados Unidos sugirió que un Gobierno extranjero ataque Los Ángeles. Sus declaraciones en contra de nuestra ciudad son peligrosas y podrían potencialmente comprometer nuestra seguridad”.

Asimismo, el alcalde de San Diego, Todd Gloria, rechazó que su municipio sea considerado un “daño colateral” o un “precio pequeño a pagar”, y exigió que se mantenga a la localidad al margen de la narrativa bélica.

Reacciones

El malestar por las palabras del mandatario se extendió más allá de la política institucional e involucró a figuras del ámbito artístico, como el músico Jack White, quien criticó duramente al gobernante tras conocer la referencia hacia las ciudades del estado.

"Hola, republicanos y conservadores que viven en Los Ángeles y San Diego: ¿qué sienten al ver que su Führer recomienda que ataquen las ciudades donde viven?", escribió este martes White, líder de la banda de rock The White Stripes en su Instagram.

Estas declaraciones surgieron mientras el gobierno de Estados Unidos defiende las acciones militares iniciadas en febrero contra Irán y enfrenta el aumento en el precio de los combustibles, causado por el bloqueo en el estrecho de Ormuz. Esta situación complica el panorama electoral para el partido republicano de cara a las próximas votaciones del Congreso.

The President of the United States suggested that a foreign government attack Los Angeles. His statements against our city are dangerous and could potentially compromise our safety.



The role of a president is to protect the country, not to actively threaten it and encourage… https://t.co/tWZTgPpi21 — Mayor Karen Bass (@MayorOfLA) October 6, 2026

*Con información de EFE.