Depresión tropical podría formarse en el Atlántico ¿Cómo estará afectado por las condiciones del Niño?

Debido a la presencia del fenómeno de El Niño, la actividad prevista para la temporada de huracanes en el Atlántico se ha visto frenada.

Sin embargo, esto no impide que puedan generarse fenómenos climáticos que posteriormente repercutan en algunos sectores de EE. UU.

En fecha reciente, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) informó sobre el monitoreo constante de una zona del Atlántico que tiene altas probabilidades de convertirse en depresión tropical para el fin de semana.

Además, CNN indicó que el Centro también monitorea otra zona del Atlántico Norte, con la diferencia de que esta tiene menos probabilidades de desarrollarse y duraría solo unos días.

Con respecto al primer sistema tropical, el NHC indicó que se trata de la primera vez en toda la temporada de huracanes en que un sistema se forma en un lugar distinto de las cercanías de las costas estadounidenses.

Sin embargo, CNN informó que el fenómeno de El Niño ha fortalecido este sistema, por lo que las autoridades esperan que se desarrolle el próximo miércoles.

CNN afirma que el sistema podría convertirse en depresión tropical el jueves 13 de agosto y se desplazará hacia el oeste por el Atlántico tropical.

Sin embargo, el medio señala que las autoridades aún desconocen la trayectoria que seguirá este sistema.

"Algunos lo sitúan cerca del Caribe oriental a finales de esta semana, donde se enfrentaría a una mayor cizalladura", afirma CNN.

Con respecto al segundo sistema, CNN y el NHC afirman que dispone de un margen de tiempo más reducido para formarse.

August 10 evening update: NHC is still watching 3 disturbances over the basin. The easternmost system is likely to become a tropical depression during the latter portion of the week. Remember every outlook is at https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/K9jDSvSJx7 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 10, 2026

Lea también: Población en 10 departamentos está en crisis de inseguridad alimentaria y cifra podría aumentar por condiciones de El Niño



