Fátima Bosch, Miss Universo 2025, se reencuentra con 800 estudiantes de Villa de las Niñas entre música, baile y risas

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Fátima Bosch, Miss Universo 2025, se reencuentra con 800 estudiantes de Villa de las Niñas entre música, baile y risas

A petición de las estudiantes, Miss Universo Fátima Bosch regresó a Villa de las Niñas, donde fue recibida nuevamente entre música, baile y abrazos. Así fue el momento.

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Fátima Bosch se convierte en la primera Miss Universo en visitar Quiché: así fue su recibimiento

Miss Universo Fátima Bosch también estuvo en Guatemala en enero 2026. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL / cortesía @Roomaafilms)

Por segunda vez, Miss Universo Fátima Bosch visitó Villa de las Niñas, en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, donde fue recibida entre música, baile y aplausos por las 800 estudiantes.

La reina de belleza, nacida en Tabasco, regresó a este espacio, donde compartió en enero pasado, a petición especial de las estudiantes, según contó anteriormente a Prensa Libre Óscar Flores, director nacional para Guatemala de la organización Miss Universo.

Junto con el mensaje “Una parada necesaria en Guatemala: regresar a la Villa de las Niñas”, Miss Universo compartió imágenes del recibimiento de Fátima Bosch en el recinto y mostró cómo la banda escolar le dio la bienvenida al sonido de la trompeta y el redoblante.

Las estudiantes la recibieron a su entrada al recinto y rápidamente corrieron para abrazarla y entregarle un obsequio.

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Durante su visita, Fátima Bosch fue acompañada por una caravana de estudiantes que la escoltó durante el recorrido. En el acto de celebración por su visita, fue recibida con aplausos, bailes y sonrisas. Durante la mañana de este 10 de agosto, compartió un mensaje con las niñas y participó en diversas actividades.

En este espacio, dirigido por la comunidad religiosa Las Hermanas de María, la reina de belleza fue recibida nuevamente casi siete meses después de su primera visita.

Video sobre la visita de Fátima Bosch a la Villa de las Niñas, Ciudad de Guatemala. (Video historia de Instagram: Miss Universo)

Villa de las Niñas es un espacio que ofrece educación gratuita a niñas provenientes de distintos puntos del país desde 1998. Según datos proporcionados anteriormente, actualmente cuenta con 800 estudiantes, quienes reciben beca completa, alojamiento y alimentación.

Posteriormente, la reina se trasladó a Antigua Guatemala, donde visitó el Hogar Virgen del Socorro de las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro. Después, participó en una ceremonia en el Ayuntamiento de Antigua Guatemala, donde fue galardonada como Visitante Distinguida de Antigua Guatemala.

Recibimiento de las estudiantes de la Villa de las Niñas a Fátima Bosch, Miss Universo 2025. (Video historia de Instagram: Miss Universo)

Miss Universo continúa su recorrido por Guatemala. Su agenda seguirá este 11 de agosto, cuando sostendrá una reunión con la vicepresidenta de la República, Karin Herrera. Asimismo, recorrerá el Palacio Nacional de la Cultura, visitará la iglesia de La Merced y la Municipalidad de Santa Catarina Pinula.

Convivencia de Fátima Bosch, Miss Universo 2025, con las Niñas de Villa las Niñas en zona 13 de la Ciudad de Guatemala. (Video historia de Instagram: Miss Universo)

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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