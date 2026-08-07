Fátima Bosch y Raschel Paz celebran su amistad y recrean su foto icónica de Miss Universo

La actual Miss Universo 2025, Fátima Bosch, está de visita en Guatemala, donde se reencontró con una de sus compañeras de competencia, Raschel Paz, con quien celebró la amistad que nació en el certamen y recreó su icónica foto.

La reina de belleza cumple una agenda social y tiene como principal evento la elección y coronación de Miss Universo Guatemala 2026. Además, ha recorrido Xela, Quiché y Santa Lucía Cotzumalguapa.

Durante una de estas visitas, Bosch y Paz recrearon un momento que ambas vivieron durante el certamen celebrado en Tailandia. Se trata de la fotografía en la que Raschel Paz carga a la ahora Miss Universo.

La primera escena ocurrió durante Miss Universo 2025, en Tailandia. La segunda, durante la primera visita de Fátima Bosch a Guatemala, en enero pasado, cuando, durante su reencuentro en el Aeropuerto Internacional La Aurora, Raschel Paz cargó a Bosch para recrear el momento.

En su segundo encuentro en el país, y como ya es tradición, las dos reinas de belleza volvieron a recrear la escena, esta vez frente al helicóptero en el que se trasladó Miss Universo, lo que llamó la atención en redes sociales.

En una historia de Instagram, Miss Universo 2025 compartio la recreación de la foto junto a Miss Universo Guatemala 2025. (Foto: Captura de pantalla: @fatimaboschfdz)

Horas después, Miss Universo Guatemala compartió un mensaje en el que agradeció la amistad que forjó con la mexicana. “A veces creemos que el mayor regalo de este camino es una corona, pero la verdad es que siempre serán las personas que conocemos en él”, inició Paz.

Luego agradeció a Bosch por su amistad, corazón, charlas, consejos y los momentos compartidos en este camino que las ha reunido. “Estoy convencida de que la luz que llevas dentro llegará mucho más lejos que cualquier título”, destacó la guatemalteca.

Paz afirmó que el legado que construye Bosch trascenderá la corona de Miss Universo y que está orgullosa de ella. “El mundo conoce a una gran Miss Universe, pero yo tengo el privilegio de conocer a la increíble mujer que hay detrás de ella”, agregó.

Imágenes de la recreación de la fotografía en Enero de 2026, en la primera visita de Bosch a Guatemala. (Video: Captura de pantalla: @fatimaboschfdz)

Ante este mensaje, Miss Universo respondió y celebró su amistad: “Amiga, lo más hermoso de esta experiencia, sin duda, son las amistades que hacemos para toda la vida y la manera de apoyarnos entre mujeres, ahí siempre está la clave de todo, saber que no estamos solas”.

Por último, Bosch resaltó el papel que Paz ha desempeñado como Miss Universo Guatemala y la calificó como “una reina en toda la extensión de la palabra. Guatemala está súper orgulloso de ti. Gracias por tu amistad siempre”, puntualizó.

Comparación de la fotografía tomada en noviembre de 2025, la primera recreación en enero y la tercera de agosto de 2026) (Foto: Captura de pantalla: @raschelpazz)