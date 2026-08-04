De Antigua Guatemala a Quetzaltenango: la agenda de Miss Universo Fátima Bosch durante su regreso al país

En enero del 2026, Miss Universo Fátima Bosch hizo su primera visita al país y enamoró al público con su carisma, sencillez y elegancia. Meses después, regresa a la tierra del quetzal para participar en la elección y coronación de Miss Universo Guatemala.

Guatemala fue el primer país que la recibió en su primera visita oficial como reina de belleza y será nuevamente el país que la recibirá para cumplir una agenda social que la llevará a recorrer Quiché, Antigua Guatemala, Quetzaltenango y otros destinos.

La reina de belleza, nacida en Tabasco, dijo a Prensa Libre, al final de su primera visita, que tenía la voluntad de volver. Destacó que se iba "enamorada de este país mágico". Siete meses después, regresa para visitar destinos como Santa Lucía Cotzumalguapa, Santa Catarina Pinula y la ciudad de Guatemala.

Su principal actividad será la elección y coronación de Miss Universo Guatemala, que se realizará el sábado 8 de agosto en el Parque de la Industria. Además, aprovechará la ocasión para participar en una gira de carácter social.

Óscar Flores, director nacional para Guatemala de la organización Miss Universo, compartió con Prensa Libre que Bosch llegará al país el 5 de agosto al mediodía y se trasladará directamente a Quetzaltenango, donde será condecorada como Visitante Distinguida y recibirá las llaves de la Ciudad. Además, participará en una cena cultural junto con las candidatas.

Como parte de la visita, Bosch viajará a Quiché para realizar una gira benéfica, lo que marcará la primera vez en la historia que una Miss Universo visite ese departamento. También estará en Santa Lucía Cotzumalguapa, donde conocerá un proyecto de Nutrir es Avanzar, enfocado en la atención de la desnutrición aguda.

El sábado asistirá como invitada de honor al certamen Miss Universo Guatemala. Será hasta el lunes que retomará su agenda con una visita a Villa de las Niñas, uno de los lugares donde, durante su primera visita, cautivó al público por la conexión que mostró con los niños. Flores destacó que su regreso responde a una invitación derivada de las más de 800 niñas que solicitaron su regreso.

Antigua Guatemala será otro de los destinos que recorrerá Miss Universo 2025. Allí visitará centros de atención para personas de escasos recursos, niños y adultos mayores. Además, recibirá un reconocimiento y será declarada Visitante Distinguida por las autoridades municipales.

El martes 11 de agosto desarrollará actividades en el Palacio Nacional de la Cultura, donde sostendrá una reunión con la vicepresidenta de la República, Karin Herrera. Asimismo, cumplirá una agenda de trabajo y visitas en el departamento de Guatemala, antes de partir hacia Ecuador el miércoles 12 de agosto.

Agenda oficial

Miércoles 5 de agosto del 2026

Recorrido de bienvenida municipal en el Parque Central de Quetzaltenango

Cena cultural con candidatas a Miss Universo Guatemala 2026

Jueves 6 de agosto del 2026

Visita a la Fundación Francisco Batres Mérida

Viernes 7 de agosto del 2026

Visita y actividad social en la Municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa

Sábado 8 de agosto del 2026

Elección de Miss Universo Guatemala 2026

Lunes 10 de agosto del 2026

Visita a Villa de las Niñas, zona 13 de la ciudad de Guatemala

Visita a las Obras Sociales del Hermano Pedro

Acto protocolario en Antigua Guatemala

Martes 11 de agosto del 2026