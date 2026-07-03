Miss Universo Guatemala 2026: conozca a las 27 candidatas, la fecha de la gala y el perfil que busca la organización para la próxima representante del país

La belleza, la inteligencia y la elegancia de la mujer guatemalteca serán el centro del certamen Miss Universo Guatemala, en su edición 2026, en el que 27 candidatas, representantes de diversos departamentos, así como de la comunidad migrante, competirán por convertirse en la siguiente reina de belleza que proyecte al país ante el mundo.

El certamen, que va más allá de una corona o de la belleza física, es una plataforma para el empoderamiento femenino y un espacio de trabajo social. En su edición número 55 en el país, se coronará a la candidata que buscará colocar el nombre de Guatemala en lo más alto.

La gala final está prevista para el próximo 8 de agosto, cuando las 27 candidatas deberán proyectar en el escenario su elegancia, inteligencia y belleza. Óscar Flores, director nacional de la organización Miss Universo para Guatemala, compartió con Prensa Libre que la próxima Miss Universo Guatemala adquiere un compromiso con el país, ya que deberá cumplir una agenda de trabajo con varias entidades benéficas con las que la organización colabora durante todo el año.

Flores destacó que la Miss Universo Guatemala será vocera del empoderamiento femenino y también trabajará en proyectos sociales relacionados con educación, desnutrición aguda y desnutrición crónica. Además, continuará su preparación para representar a Guatemala en el certamen Miss Universo, que se celebrará en Puerto Rico.

¿Qué se busca en la próxima reina de belleza?

Flores resaltó que se busca una mujer empoderada, con las competencias necesarias en belleza, elegancia, inteligencia y proyección social. Comentó que se inscribieron 164 candidatas y, tras varios filtros, fueron seleccionadas 27 aspirantes que competirán por el máximo título de belleza.

“Buscamos una candidata que reúna el perfil de una mujer empoderada, preparada, dispuesta a trabajar por causas nobles en el país, resiliente y con ganas de prepararse para representar de la mejor manera a Guatemala en Miss Universo”, recalcó el director del certamen.

Entre los logros de la organización destaca el trabajo realizado con más de 20 entidades benéficas en Guatemala, por lo que la sucesora de Raschel Paz, Miss Universo Guatemala 2025, deberá dar continuidad a esa labor.

Como parte de las sorpresas, la organización anunció la presencia de la actual Miss Universo, Fátima Bosch, durante la gala final, que se realizará en la Ciudad de Guatemala.

Candidatas a Miss Universo Guatemala 2026

Yesenia Bol Valdez, de Alta Verapaz (21 años)

La representante de Alta Verapaz busca ser inspiración para niñas y jóvenes. Actualmente cursa el Técnico Universitario en Producción Pecuaria (Zootecnia).

Candidata a la 55 edición de Miss Universo Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía MUG / Jorge Contreras)

Carlota Vanegas, de Antigua Guatemala (41 años)

La candidata busca convertirse en la próxima Miss Universo Guatemala para generar un cambio en la sociedad y romper paradigmas que demuestren que la edad no es impedimento para alcanzar todo lo que se proponga.

Candidata a la 55 edición de Miss Universo Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía MUG / Jorge Contreras)

Beyfer Hernández, de Baja Verapaz (22 años)

Estudiante de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, la candidata sueña con ser jueza de paz, así como representar a Guatemala en un certamen internacional, por lo que busca coronarse como la próxima Miss Universo Guatemala.

Candidata a la 55 edición de Miss Universo Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía MUG / Jorge Contreras)

Thelma Girón, de Chimaltenango (25 años)

Estudiante de Psicología Industrial, sueña con dedicarse al modelaje profesional, así como finalizar su carrera universitaria.

Candidata a la 55 edición de Miss Universo Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía MUG / Jorge Contreras)

Sophia Osorio, de Chiquimula (23 años)

Uno de sus sueños es ser abogada y notaria, así como crear su propia fundación para madres solteras que brinde educación sobre alimentación complementaria y lactancia materna.

Candidata a la 55 edición de Miss Universo Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía MUG / Jorge Contreras)

Daniella Gallusser, de la Ciudad de Guatemala (20 años)

Estudiante de Administración y Mercadeo, uno de sus sueños es hacer crecer su emprendimiento de venta de joyas. Asimismo, le apasionan el dibujo y el piano.

Candidata a la 55 edición de Miss Universo Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía MUG / Jorge Contreras)

Geraldine Tánchez, de la Ciudad de Quetzaltenango (37 años)

Con estudios en la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria, y una Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales, la candidata busca ser ejemplo de que las mujeres pueden lograr lo que se proponen mediante el esfuerzo y la dedicación.

Candidata a la 55 edición de Miss Universo Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía MUG / Jorge Contreras)

Evany Chun, de la Comunidad de Sordos (26 años)

Con el sueño de viajar a diversos países y conocer sus culturas, tiene como objetivo apoyar a la comunidad sorda mediante la promoción de la educación y el empleo. Uno de sus planes es fomentar el aprendizaje de la lengua de señas entre niños oyentes en las escuelas, con el fin de promover la inclusión de la comunidad sorda y fortalecer el respeto social.

Candidata a la 55 edición de Miss Universo Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía MUG / Jorge Contreras)

Astrid Méndez, del departamento de Guatemala (30 años)

Estudiante de Mercadotecnia, tiene como pasión la actuación y el canto, lo que la ha llevado a soñar con convertirse en actriz.

Candidata a la 55 edición de Miss Universo Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía MUG / Jorge Contreras)

Yaquelin España, de El Progreso (22 años)

Estudiante de Psicología Clínica, la candidata sueña con ser embajadora de Miss Universo Guatemala, así como ayudar a las niñas en temas de educación y salud mental.

Candidata a la 55 edición de Miss Universo Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía MUG / Jorge Contreras)

Hortensia Abascal, de Escuintla (39 años)

Con el pensum cerrado de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, tiene como objetivo desempeñarse como agente de apoyo para impulsar programas educativos y reforzar la educación sexual y las matemáticas.

Candidata a la 55 edición de Miss Universo Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía MUG / Jorge Contreras)

Mónica Arévalo, de Guatemala Centro (21 años)

Estudiante de Nutrición Clínica, busca aportar, desde su profesión, al fortalecimiento de la salud nutricional en escuelas públicas. Entre sus pasatiempos destacan el baile, el canto, el modelaje, el tenis, la pintura y el hiking.

Candidata a la 55 edición de Miss Universo Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía MUG / Jorge Contreras)

Debbie Ruiz, de Guatemala en USA (38 años)

Profesional en Visual Merchandising and Communications, la candidata tiene como objetivo convertirse en una líder que inspire a otras mujeres a creer en su potencial y a perseguir sus sueños con determinación, sin importar la edad.

Candidata a la 55 edición de Miss Universo Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía MUG / Jorge Contreras)

Odeth García, de Guatemala Oriente (18 años)

Estudiante de Relaciones Internacionales y Diplomacia, busca representar a Guatemala mediante el modelaje, por lo que aspira a ser la próxima Miss Universo Guatemala.

Candidata a la 55 edición de Miss Universo Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía MUG / Jorge Contreras)

Ana De León, de Huehuetenango (25 años)

Estudiante de Marketing e Innovación, la candidata tiene como aficiones el baile, la pintura, los deportes y escalar volcanes. Además, aspira a desarrollarse en la creación de contenido.

Candidata a la 55 edición de Miss Universo Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía MUG / Jorge Contreras)

Debbie Orellana, de Izabal (26 años)

Licenciada en Psicopedagogía, tiene como sueño avanzar en la atención psicopedagógica para niños con TDAH y autismo. Además, busca impulsar su carrera en el modelaje y participar en castings de actuación.

Candidata a la 55 edición de Miss Universo Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía MUG / Jorge Contreras)

Victoria Villatoro, de Jalapa (21 años)

Estudiante de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, la candidata tiene como metas ayudar a su familia, así como promover la salud en las comunidades más vulnerables.

Candidata a la 55 edición de Miss Universo Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía MUG / Jorge Contreras)

Stephanie Claverie, de Jutiapa (29 años)

Estudiante de Comunicación, siente pasión por el maquillaje, con el que busca promover el amor propio. Además, tiene como meta influir en los adolescentes sobre temas de salud y nutrición, y crear conciencia acerca de la anorexia y la bulimia.

Candidata a la 55 edición de Miss Universo Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía MUG / Jorge Contreras)

Estrella Castro, de Petén (20 años)

Estudiante de Pedagogía en Ciencias de la Educación, la candidata tiene como aspiración ser una mujer que inspire a otros a superarse. Entre sus talentos destacan la danza folclórica y la danza contemporánea.

Candidata a la 55 edición de Miss Universo Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía MUG / Jorge Contreras)

Nivian Jiménez, de Quetzaltenango (21 años)

Estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, busca utilizar su carrera para dar voz a las personas que no tienen acceso a la información. Además, aspira a apoyar a organizaciones, especialmente aquellas que trabajan con niños con desnutrición y animales.

Candidata a la 55 edición de Miss Universo Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía MUG / Jorge Contreras)

Milagro Martínez de Retalhuleu (20 años)

Estudiante de Médico y Cirujano, dentro de sus aspiraciones está tener una clínica especializada en oncología pediátrica, continuar en los certámenes de belleza y desarrollar proyectos de salud.

Candidata a la 55 edición de Miss Universo Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía MUG / Jorge Contreras)

María Castillo, de Sacatepéquez (30 años)

Médica general con especialidad en Pediatría, la candidata cursa una subespecialidad en Cuidados Intensivos Pediátricos. Además, habla inglés, español y griego.

Candidata a la 55 edición de Miss Universo Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía MUG / Jorge Contreras)

Fátima Martínez, de San Marcos (25 años)

Licenciada en Psicología Clínica con especialización en Psicología Forense, la candidata tiene como aspiración crear proyectos en zonas rurales para romper tabúes sobre la salud mental y apoyar a instituciones que trabajan con grupos vulnerables, enfocados en la niñez, la adolescencia y la violencia de género.

Candidata a la 55 edición de Miss Universo Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía MUG / Jorge Contreras)

Margarita Del Cid, de Santa Rosa (24 años)

Licenciada en Pedagogía y Administración Educativa, tiene como aspiración incursionar en la confección y la alta costura, especializarse en diseño de ropa y proyectar sus diseños al mundo.

Candidata a la 55 edición de Miss Universo Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía MUG / Jorge Contreras)

Karime Veloso, de Suchitepéquez (20 años)

Estudiante de la Licenciatura en Criminología y Política Criminal, tiene como pasatiempos el motocross, los deportes y la pintura. Aspira a crear su propia marca de ropa, así como una fundación que genere fuentes de empleo para mujeres que sufren violencia.

Candidata a la 55 edición de Miss Universo Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía MUG / Jorge Contreras)

Edna Gutiérrez, de Totonicapán (25 años)

Estudiante de la Licenciatura en Comunicación y Diseño, aspira a ser presentadora de televisión. Sueña con representar a Guatemala a nivel internacional, así como desarrollarse en el mundo de la comunicación.

Candidata a la 55 edición de Miss Universo Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía MUG / Jorge Contreras)

María Rossal, de Zacapa (26 años)

Con estudios en Licenciatura en Imagen Pública y Medios de Comunicación, la candidata busca convertirse en Miss Universo Guatemala e inspirar a las jóvenes guatemaltecas a romper estereotipos y alcanzar sus sueños.

Candidata a la 55 edición de Miss Universo Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía MUG / Jorge Contreras)