Fátima Bosch canta “Superestrella” y sorprende al público en Santa Lucía Cotzumalguapa

“Yo siento que Guatemala es mi segunda casa” fueron las palabras de la actual Miss Universo, Fátima Bosch, durante su visita a Santa Lucía Cotzumalguapa, donde compartió con vecinos y autoridades y ofreció varias interpretaciones musicales a quienes se reunieron para conocerla.

En la considerada “capital de la alegría”, Fátima Bosch fue recibida entre gritos, aplausos y rosas por los vecinos, quienes se reunieron para conocerla. La Miss Universo llegó al lugar para cumplir con una agenda social.

Desde su llegada, se reunió con las autoridades municipales y algunas representantes de la belleza de Santa Lucía Cotzumalguapa, quienes le entregaron regalos.

Uno de estos llamó la atención y dio lugar a la primera anécdota, pues Bosch destacó que el primer día de su visita recibió unas quitapenas, las tradicionales muñequitas. Contó que llegó al hotel y las colocó todas debajo de su almohada.

Durante su visita, la Miss Universo 2025 fue declarada visitante distinguida de Santa Lucía Cotzumalguapa y recibió la Orden del Jaguar. Después, Bosch salió a las calles de la localidad para reunirse con cientos de vecinos que la esperaban con carteles, flores y música.

Niños, adultos mayores y otros vecinos formaron un recorrido desde la Municipalidad hasta el complejo deportivo, donde se efectuó la condecoración especial y Bosch fue recibida entre aplausos y gritos.

Fátima Bosch saludó a los presentes. En un momento sonó la canción “Superestrella”, de Aitana, y la reina de belleza decidió animar al público y comenzó a cantar.

Ante el entusiasmo, los organizadores le pasaron un micrófono y Bosch continuó la canción acompañada por los presentes, lo que convirtió el ambiente en una celebración.

Durante la actividad, el alcalde Julio Paz le entregó la Orden del Jaguar a la reina de belleza y le agradeció por compartir con los vecinos. En su pronunciamiento, Bosch destacó que para ella Guatemala es su segunda casa, agradeció el cariño de las personas e incluso resaltó que la hicieron cantar.

“Gracias por abrirme las puertas y recibirme con tanto cariño. Quiero que también sepan que en México tienen una casa, una amiga. Que Dios los bendiga siempre y gracias por tanto amor”.

Al coro de “que cante, cante, cante”, la reina de belleza aceptó seguir cantando para los presentes e interpretó canciones como “Quítame ese hombre del corazón” y “Te vi venir”.

El público la despidió con una porra antes de que abandonara el escenario. Bosch compartió de nuevo con los asistentes durante su salida del recinto.

Después, la Miss Universo visitó el Museo Las Ilusiones, donde conoció más de la cultura del país. Se conoce que Bosch participará este sábado 8 de diciembre en la elección y coronación de Miss Universo Guatemala.