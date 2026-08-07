Recados de Guatemala: el encuentro gastronómico que impulsa su reconocimiento ante la Unesco entre sabor, música y legado gastronómico

Los recados son más que ingredientes: son parte esencial de la cocina guatemalteca y de su identidad, gracias a las prácticas ancestrales que los rodean. Para resaltarlos, se realizará el Encuentro Gastronómico de Recados de Guatemala, donde se celebrarán el sabor, la herencia y la cultura culinaria del país.

Este espacio exaltará platillos tradicionales como el pepián, el jocón y el kak’ik, entre otros recados que forman parte de la riqueza gastronómica del país y que actualmente buscan ser incluidos en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, de la Unesco.

Según detalló anteriormente a Prensa Libre la Dirección Técnica de Patrimonio Intangible del Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural, el objetivo es enaltecer el patrimonio cultural de los pueblos indígenas y resaltar la esencia de la gastronomía guatemalteca.

Como parte de este proceso, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y la Red de Cocineras Tradicionales de Guatemala realizarán este domingo el Encuentro Gastronómico de Recados de Guatemala, con la participación de 27 cocineras tradicionales y ancestrales de distintas regiones del país.

Las cocineras tradicionales se darán cita en este evento para preparar sus especialidades de recado, entre ellas el jocón, el quichom, el pepián marquense y el recado Q´ilim, entre otros.

Los organizadores resaltan que “la posible inscripción representaría un reconocimiento internacional a una tradición culinaria que forma parte de la identidad del país”.

La invitación busca que los guatemaltecos no solo degusten los recados que preparan las cocineras, sino también celebren el legado que estos representan para la cultura y la identidad del país. El evento contará con música, bebidas tradicionales y talleres sobre las recetas.

Fecha:

Domingo 9 de agosto del 2026

Hora:

Desde las 9.30 horas

Lugar:

Antiguo Claustro de Santo Domingo, zona 1 de Guatemala

Entrada:

Ingreso gratuito

Actividades:

Degustaciones de los recados que preparan las cocineras

Presentación de la marimba del Inguat

Bebidas tradicionales

Talleres sobre las recetas

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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