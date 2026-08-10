“En mí, más que una Miss Universo, tienen una amiga”: el mensaje de Fátima Bosch durante su visita al Hogar Virgen del Socorro en Antigua Guatemala

Luego de la celebración de la 55 edición de Miss Universo Guatemala, donde fue invitada de honor, la actual Miss Universo, Fátima Bosch, retomó su agenda social este lunes 10 de agosto y visitó las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, en Antigua Guatemala.

Fue específicamente en el Hogar Virgen del Socorro, uno de los centros más importantes de las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, donde compartió con niños, adultos mayores y el personal que cada día ayuda a las personas que reciben atención en el lugar.

La reina de belleza visitó las instalaciones del Hogar y desde su entrada fue recibida por los niños, con quienes compartió. Entre risas, abrazos e historias, los residentes le dieron la bienvenida. En el lugar se atiende a personas desde los tres años que presentan diagnósticos como parálisis cerebral y discapacidad posterior a un evento cerebrovascular con déficit motor en extremidades inferiores o superiores, entre otros.

En el Hogar, según su página, hay residentes con problemas neurológicos, respiratorios, gastrointestinales, dermatológicos y urológicos. Los niños y adultos que habitan en el lugar le dieron una cálida bienvenida con música mexicana y aplausos cuando llegó al centro de reunión.

Allí, la reina de belleza recibió obsequios como flores y un cuadro elaborado por una de las residentes. Desde ese espacio, Bosch expresó que se sentía afortunada de estar allí y agradeció a los presentes por sus obsequios.

“Agradezco muchísimo su cariño, sus dibujos, collage, pinturas, de verdad significa muchísimo para mí y gracias también por el trabajo excelente que hacen. Decirles que es un privilegio estar aquí”, resaltó.

En su mensaje, destacó ante los presentes que en ella “más que una Miss Universo, tienen una amiga siempre para lo necesiten”, y agregó que causas como las que impulsan las Obras Sociales del Santo Hermano Pedro son las que la mueven.

“De mi parte tienen mi respeto, mi admiración y todo mi amor, gracias”, dijo Fátima Bosch antes de que otro de los residentes pasara a declamar un poema en honor a Miss Universo.

Durante su visita también recorrió los edificios que conforman el Hogar Virgen del Socorro, donde compartió con los residentes en las salas de atención y las áreas comunes.

Fátima Bosch es homenajeada en Antigua Guatemala

Durante su visita a la Ciudad Colonial, Fátima Bosch también participó en un acto protocolario en el ayuntamiento, donde fue galardonada como Visitante Distinguida de Antigua Guatemala.

En su mensaje señaló estar agradecida por el reconocimiento y destacó que era la segunda vez que visitaba la Ciudad Colonial. “Es precioso, me da muchísima paz, simplemente es mágico”, expresó. Además, agregó que le gustaría regresar cuando la Ciudad Colonial se vista de morado por las jacarandas.