Miss Universo Guatemala 2026: quién es María Adelina Castillo, la nueva reina que representará al país en el certamen internacional

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Miss Universo Guatemala 2026: quién es María Adelina Castillo, la nueva reina que representará al país en el certamen internacional

Guatemala tiene nueva reina de belleza: María Adelina Castillo fue coronada Miss Universo Guatemala 2026 y representará al país en el certamen internacional. Conozca más sobre ella y los detalles de la gala.

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Foto de María Adelina Castillo, actual Miss Universo Guatemala 2026. (Foto Redes sociales: Miss Universo Guatemala / Eduardo Ramírez)

El certamen eligió a su nueva reina de belleza, quien viajará a Puerto Rico en noviembre próximo. Se trata de María Adelina Castillo Birba, representante de Sacatepéquez, quien se coronó Miss Universo Guatemala 2026.

Entre 27 candidatas que mostraron belleza, inteligencia y elegancia en la pasarela, se eligió a María Adelina Castillo como la nueva guatemalteca que representará al país ante el mundo. Además, se convirtió en la reina número 55 de la historia del certamen nacional.

La ceremonia, que se celebró en el Parque de la Industria, en la capital, comenzó con un espectáculo de apertura, en el que las candidatas mostraron sus mejores pasos de baile, seguido de la presentación oficial de cada una.

Después de la presentación en traje de baño y el desfile en traje de noche, el jurado eligió a las 15 candidatas que pasaron a la semifinal. De ellas, siete avanzaron a la ronda final: El Progreso, Guatemala en USA, Antigua Guatemala, Chimaltenango, Sacatepéquez, Zacapa y Huehuetenango.

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Después de la ronda de preguntas, en la que se evaluaron su oratoria y soltura en el escenario, María Adelina Castillo, candidata de Sacatepéquez, fue coronada Miss Universo Guatemala 2026.

Los resultados fueron los siguientes:

  • Primera finalista: Carlota Vanegas, de Antigua Guatemala
  • Segunda finalista: Debbie Ruiz, de Guatemala en USA
  • Tercera finalista: Yaquelin España, de El Progreso
  • Cuarta finalista: Thelma Girón, de Chimaltenango
  • Quinta finalista: María Rossal, de Zacapa
  • Sexta finalista: Ana De León, de Huehuetenango
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¿Quién es María Adelina Castillo Birba?

Miss Universo Guatemala, María Adelina Castillo Birba, tiene 30 años y es representante de Sacatepéquez. Domina dos idiomas extranjeros: inglés y griego; este último figura como idioma materno en su ficha.

Castillo es profesional de la rama médica. Según su ficha, obtuvo la distinción cum laude y cuenta con una especialidad en Pediatría, con la misma distinción. Además, es estudiante avanzada de la subespecialidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, según información de Miss Universo.

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ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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