Día de Acción de Gracias en Estados Unidos: El clima y las posibilidades de una tormenta invernal

El Día de Acción de Gracias, conocido en inglés como Thanksgiving Day, es una fiesta nacional que se celebra oficialmente en el territorio de Estados Unidos y Canadá, mientras que se lleva a cabo de manera no oficial por comunidades de inmigrantes norteamericanos en otros sectores del continente, como México y Centroamérica.

Desafortunadamente, la naturaleza presente en la nación norteamericana le ofrecerá una serie de condiciones desagradables a las millones de personas que viajarán por Estados Unidos para poder celebrar con sus familiares; en donde usualmente se prepara un banquete encabezado por el plato principal, un gran pavo asado u horneado.

La Oficina Nacional de Administración Atmosférica (NOAA) en Estados Unidos prevé la llegada de una tormenta invernal que será acompañada por las temperaturas más frías del año desde febrero, por lo que se especula que la nieve y el mal clima afectarán a los viajeros a partir del jueves 28 de noviembre hasta el domingo 1 de diciembre.

El área más afectada del país será Nueva Inglaterra, una región del noreste de los Estados Unidos que comprende los estados de Maine, Vermont, Nuevo Hampshire, Massachusetts, Connecticut y Rhode Island, ya que la tormenta comenzará a desplazarse rápidamente durante la noche de este miércoles 27 de noviembre.

Durante la mañana del miércoles 27, el Aeropuerto Internacional de Boston experimentó una serie de retrasos causados por las nubes bajas, las cuales pueden afectar las operaciones de vuelo debido a que dificultan el despegue y el aterrizaje de los aviones. Ante esta situación, se especula que lo mismo pueda suceder en Nueva York.

La lluvia de la tormenta podría mezclarse con nieve en algún momento de la noche del miércoles, afectando todas las carreteras del sector, desde Illinois hasta el norte de Pensilvania. Estas condiciones resbaladizas perjudicarán a quienes emprendan sus viajes durante la madrugada del día de Acción de Gracias, generando accidentes.

De acuerdo con la NOAA, la mayor parte de la nevisca permanecerá al oeste de Denver, en donde se podrían acumular hasta 90 centímetros de nieve. Por su parte, los estados de Utah y Colorado esperan una acumulación de 60 centímetros apróximadamente, proyectando un invierno complicado en el oeste de los Estados Unidos.

"La lluvia no será lo suficientemente fuerte como para producir inundaciones, pero podría llegar a generar una mala visibilidad para quienes viajen por la carretera. Muchas áreas de Nueva Inglaterra recibirán al menos tres centímetros de lluvia" agregaron las autoridades estadounidenses, alertando a la población norteamericana.

Por su parte, las ráfagas de viento de 50 kilómetros por hora convertirán serán las protagonistas durante gran parte del jueves 28 y el viernes 29 de noviembre. Estas ráfagas podrían causar problemas para los aeropuertos de la región: "Viajar podría ser muy difícil en las áreas más afectadas", comentó el servicio meteorológico.

"Chicago tendrá temperaturas bajo cero el día de Acción de Gracias, una temperatura propia de diciembre. Por otro lado, Dakota del Norte superará los 9 grados bajo cero y se sentirá como si fuera enero. A su vez, Filadelfia podría registrar temperaturas bajo cero por primera vez en el año", indicó el meteorólogo Taylor Ward.

