Dimisiones y 200 mil suscripciones canceladas: The Washington Post es criticado por no respaldar a Harris

En Estados Unidos existe la tradición de que los medios de comunicación den su respaldo explícito a un candidato presidencial, pero el editor jefe del Post, William Lewis, anunció el viernes que el diario ha decidido mantenerse equidistante y no apoyar ni a Harris ni a su rival republicano, el expresidente (2017-2021) Donald Trump.

Según revelaron dos periodistas en un artículo publicado en el mismo diario, el consejo editorial del Post ya tenía redactado su artículo de respaldo a la aspirante demócrata, pero fue Jeff Bezos quien ordenó frenar su publicación.

Es la primera vez en décadas que el rotativo de la capital estadounidense no respalda al candidato demócrata a las elecciones presidenciales.

El diario, que ha tenido una línea editorial muy dura con Trump, apoyó a Hillary Clinton en 2016 y a Joe Biden en 2020, ambos enfrentados al magnate republicano.

Opinion by Jeff Bezos: Presidential endorsements do nothing to tip the scales of an election. What presidential endorsements actually do is create a perception of bias. The credibility gap can be bridged by independence. https://t.co/ukc569Z24p — The Washington Post (@washingtonpost) October 29, 2024

William Lewis, en el cargo desde el pasado enero, negó que Bezos, fundador de Amazon y propietario del Post desde 2013, tuviera algo que ver con la nueva postura del diario.

After 5 years, I have canceled my subscription to the Washington Post. — Stephen King (@StephenKing) October 25, 2024

Según justificó, el objetivo del diario es dar una mayor imagen de independencia y volver a sus orígenes, cuando el Post no respaldaba a candidatos.

El primer aspirante presidencial apoyado por el Post fue el demócrata Jimmy Carter en 1976, tras el escándalo del Watergate que el diario había destapado. Desde entonces, el rotativo ha apoyado regularmente a candidatos, a excepción de la campaña de 1988.

La cabecera ha investigado durante años irregularidades y polémicas de Trump y de su entorno, y ha sido muy crítica con la retórica del republicano y su negativa a aceptar la derrota electoral de 2020.

Durante el mandato de Trump, Amazon perdió un contrato multimillonario con el Pentágono y demandó a Trump por haber usado “presión indebida” para dañar a Bezos. Los críticos con la decisión del diario creen que el multimillonario quiere prevenir enfrentamientos con un posible segundo mandato del republicano.

Dimisiones y ola de cancelaciones

El primero en dimitir por la decisión fue el editor Robert Kagan, quien calificó el cambio de postura como un “capitulación prematura” ante Trump, y le siguió este domingo la veterana columnista Michele Norris, quien lo consideró un “terrible error” y un “insulto a los estándares del periódico”.

The crybabies at the Washington Post continue melting down. Jeff Bezos spent twice as much on his yacht as he did the Washington Post. I guarantee you he’s not bothered! pic.twitter.com/Fo0igksOnF — Link Lauren (@itslinklauren) October 29, 2024

Otros 18 columnistas firmaron un artículo en el que expresaron su desacuerdo porque el anuncio “representa un abandono a las convicciones del diario”.

One-third of The Washington Post's editorial board steps down amid a wave of canceled subscriptions over non-endorsement in the 2024 US presidential election https://t.co/TCpvc6EUQP — CNN (@CNN) October 28, 2024

El prestigioso periodista Marty Baron, quien dirigió el Post cuando Trump estaba en la Casa Blanca, también reaccionó indignado asegurando que se trata de “un acto de cobardía cuya víctima será la democracia”.

“Donald Trump verá esto como una invitación a intimidar todavía más al propietario, Jeff Bezos, y a otros. Es preocupante la falta de carácter de una institución famosa por su valentía”, declaró.

More than 200,000 people have unsubscribed from The Washington Post after Jeff Bezos blocked the publication from endorsing Kamala Harris. pic.twitter.com/a5eCfP0L4X — Pop Crave (@PopCrave) October 28, 2024

La decepción ha llegado también a los lectores: más de 200 mil personas han cancelado sus sucripciones digitales, lo que representa el 8 % del total, informó la radio NPR.

Esta ola de cancelaciones inquieta a los trabajadores del diario, incluidos aquellos que se oponen a la decisión de Bezos.

“Los reporteros del Post no participamos de esa decisión, pero cuando cancelas la suscripción nos dañas a nosotros, no al propietario“, advirtió la periodista Caroline Kitchener tras revelar que su madre se dio de baja del periódico.

David Maraniss, un veterano editor del diario, dijo que el viernes pasado fue el “día más sombrío” de su carrera, pero rompió una lanza en favor de los periodistas del Post: “Han hecho muchísimo más que Facebook o que X para descubrir y poner luz sobre las amenazas a la democracia, y continuarán haciéndolo a pesar de la cobardía del propietario y del editor”.

Una polémica similar ha azotado al diario Los Ángeles Times, donde la jefa del Consejo Editorial, Mariel Garza, renunció a su cargo en protesta porque el dueño del rotativo, Patrick Soon-Shiong, bloqueó el apoyo del diario a Harris.