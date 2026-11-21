Fausto Isidro Meza Flores, alias el Chapo Isidro, fue detenido la noche del viernes 20 de noviembre en Guasave, en el estado mexicano de Sinaloa. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, confirmó el arresto el sábado 21. Meza Flores figuraba desde febrero del 2025 en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés).

Las autoridades mexicanas lo señalan como jefe de la organización delictiva de los Beltrán Leyva y aliado de Los Mayos, una facción del cartel de Sinaloa. El Departamento de Estado de Estados Unidos lo identifica como presunto líder de una organización de narcotráfico con base en Sinaloa que lleva sus apellidos.

Una acusación federal presentada en el Distrito de Columbia en el 2012 y ampliada en el 2019 señala a Meza Flores de conspirar para introducir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana en Estados Unidos. También enfrenta un cargo federal por el uso de armas en relación con los presuntos delitos de narcotráfico.

Cuando el FBI lo incorporó a su lista de los 10 fugitivos más buscados, el Departamento de Estado ofrecía hasta US$5 millones por información que condujera a su captura o condena.

¿Cómo fue la captura y qué papel tuvo Estados Unidos?

Fuerzas especiales del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional ejecutaron el operativo en Guasave. Según la Secretaría de la Defensa Nacional de México, la captura se apoyó en la coordinación entre organismos de inteligencia mexicanos y estadounidenses. En su comunicado, la dependencia dejó sin identificar a las agencias estadounidenses que colaboraron.

La Secretaría de la Defensa Nacional de México informó en un comunicado que “fuerzas militares de élite” utilizaron recursos tecnológicos y ejecutaron el operativo en tres fases.

Se informa que, derivado de la coordinación entre organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los E.U.A., realizada en el marco de la cooperación bilateral con ese país, el 20 de noviembre del presente año, Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional (Lobos) y del Ejército (Murciélagos), en coordinación con elementos de Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, detuvieron en el municipio de Guasave, Sin., a Fausto Isidro N (a) “Chapo Isidro”, jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado al “Cártel del Pacífico” facción “Mayos”, a Germán N (a) “Serafín”, segundo al mando de esa organización delincuencial y a José N, operador financiero de este mismo grupo delictivo. (a) “Chapo Isidro”, cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud, y una orden de extradición a los E.U.A. por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense; además, se encuentra en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el F.B.I. La operación para estas detenciones, fue realizada por fuerzas militares de élite, las que una vez ubicado con precisión el objetivo, mediante el empleo de diversos ingenios tecnológicos, la desarrollaron en 3 fases, de la forma siguiente: Arribo al área del objetivo: se realizó utilizando el sigilo y la sorpresa por diferentes vías de acceso terrestre al área de la detención. Establecimiento de la seguridad y captura del objetivo: esta se realizó a inmediaciones de la ubicación de los detenidos, mediante la colocación de un dispositivo de seguridad interna y externa, para evitar la huida o la llegada de refuerzos, habiendo sido agredidos con disparos de armas de fuego y explosivos, por lo que la fuerza de detención ingresó a la casa habitación para capturar a las personas indicadas. Evacuación del objetivo: confirmada la identidad de los detenidos, se procedió a su evacuación a la Ciudad de México, en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, para ser puestos a disposición de las autoridades ministeriales competentes. Derivado de esta detención, se registraron bloqueos en los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, para lo cual, en coordinación con autoridades locales, se activó el plan antibloqueo, movilizando fuerzas de seguridad para restablecer el tránsito en las vías de comunicación y proteger a la población. #NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa #EjércitoMexicano #FuerzaAéreaMx #GuardiaNacional — @Defensamx (@Defensamx1) November 21, 2026

En la primera fase, los militares se acercaron con sigilo al lugar de la captura por distintas vías terrestres para mantener el factor sorpresa.

En la segunda, los militares establecieron un operativo de seguridad dentro y fuera del lugar donde se encontraban el Chapo Isidro y los otros detenidos, con el fin de evitar fugas o la llegada de refuerzos. Durante el operativo, los militares fueron atacados con disparos y explosivos e ingresaron en la residencia donde se encontraban los sospechosos.

En la última fase, los militares confirmaron la identidad de los detenidos y los trasladaron a la Ciudad de México en una aeronave.

La Defensa informó que los militares fueron atacados con disparos y explosivos durante el operativo. También fueron detenidos Germán “N”, alias Serafín, señalado como segundo al mando de la organización, y José “N”, identificado por las autoridades como su presunto operador financiero. Tras el arresto se reportaron bloqueos en Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato.

¿Qué se sabe de la extradición a Estados Unidos?

La Defensa informó que Meza Flores tenía una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud, así como una orden de detención con fines de extradición a Estados Unidos por asociación delictiva para distribuir drogas.

El traslado confirmado fue a la Ciudad de México, donde los tres detenidos quedaron a disposición de las autoridades mexicanas. Al 21 de noviembre, las autoridades citadas no habían anunciado una fecha para la entrega de Meza Flores a Estados Unidos.