Juan Carlos Escobar Rodríguez y Jorge Edy Peláez Martínez, capturados en Guatemala en marzo de 2026, fueron extraditados el 17 de noviembre a Estados Unidos, donde enfrentan cargos por su presunta participación en una operación para introducir cocaína en el área de Atlanta, Georgia.

Según informó la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia el miércoles 18 de noviembre, ambos comparecieron ante un tribunal federal después de haber sido extraditados desde Guatemala.

Las autoridades estadounidenses los vinculan con Los Pochos, una organización de narcotráfico con operaciones en San Marcos que, según la Fiscalía, mantiene nexos con La Nueva Familia Michoacana y el Cartel de Sinaloa.

La investigación señala que, entre el 2022 y el 2023, los dos hombres presuntamente conspiraron con otras personas para establecer una ruta de distribución de cocaína desde Colombia, por Guatemala y México, hasta Atlanta.

“Estos presuntos narcotraficantes internacionales intentaron importar cientos de libras de cocaína a Estados Unidos y a nuestra comunidad en nombre de cárteles terroristas de la droga”, declaró el fiscal federal Theodore S. Hertzberg.

“Gracias a unos esfuerzos internacionales sólidos y altamente coordinados, nuestro Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional desmanteló este complejo plan de importación, y ahora Escobar Rodríguez y Peláez Martínez comparecerán ante la justicia en nuestro distrito”, agregó el fiscal estadounidense.

Michael J. Connolly, agente especial interino a cargo de la División de Campo de la DEA en Atlanta, dijo que el caso contra Los Pochos y las dos extradiciones es una muestra de “que la distancia no es una defensa y que las fronteras internacionales no son un escudo”.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala calificó la extradición de los dos presuntos narcos como un "golpe contundente al narcoterrorismo".

"Otro golpe contundente al narcoterrorismo. Dos criminales más, extraditados desde Guatemala, enfrentarán la justicia en Estados Unidos por traficar cocaína y fentanilo a nuestro país. El mensaje es claro: quien envenene a nuestra gente y desestabilice la región no tendrá dónde esconderse. La justicia siempre estará del lado de nuestras comunidades para mantenerlas seguras y libres de drogas", escribió en la embajada en sus redes sociales.

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✈️ TRASLADO CON FINES DE EXTRADICIÓN En cumplimiento de los protocolos de seguridad y la normativa nacional e internacional, la Fuerza Élite de la #DGSP realizó con éxito el traslado a la FAG de dos privados de libertad requeridos por el Gobierno de Estados Unidos bajo cargos relacionados con el narcotráfico. #SistemaPenitenciarioGT #Extradición — Sistema Penitenciario de Guatemala (@_SPGuatemala) November 18, 2026

¿Quién es Juan Carlos Escobar Rodríguez?

Juan Carlos Escobar Rodríguez, conocido como “Lucas” o “Pepe”, fue capturado el 28 de marzo de 2026 en la entrada principal de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, durante un operativo de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC).

La PNC dijo en esa ocasión que Escobar tenía doble nacionalidad: salvadoreña y guatemalteca.

Según el Ministerio Público (MP), Escobar Rodríguez había sido identificado como uno de los presuntos cabecillas de la estructura Los Pochos, encargado de negociar cargamentos de droga y administrar casas de seguridad en Guatemala.

Durante su captura, las autoridades le incautaron una pistola con 16 municiones y el picop en el que se conducía.

¿Quién es Jorge Edy Peláez Martínez?

Jorge Edy Peláez Martínez también fue detenido el 28 de marzo de 2026, durante un operativo de investigadores de la SGAIA en Ayutla, San Marcos.

El MP indicó que era uno de los presuntos negociadores de la organización y se encargaba de coordinar la venta de cocaína en Guatemala y México.

Durante el procedimiento, las autoridades le incautaron un teléfono celular y una camioneta.

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La #SGAIA de la @PNCdeGuatemala informa que, en un operativo antinarcótico realizado hoy en Ayutla, #SanMarcos, fue aprehendido Jorge Edy Peláez Martínez, de 52 años, con una orden de captura con fines de extradición hacia Estados Unidos. https://t.co/1SGdP71Ey0 — MinGob (@mingobguate) March 29, 2026

¿De qué delitos están acusados en Estados Unidos?

De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Norte de Georgia, Escobar Rodríguez y Peláez Martínez enfrentan cargos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína a escala internacional, tentativa de distribución internacional de esa droga y portación de arma de fuego durante la comisión de un delito de narcotráfico.

Las investigaciones estadounidenses señalan que ambos habrían participado en un plan para introducir 330 libras de cocaína desde Guatemala hacia Atlanta.

En marzo de 2023, las autoridades frustraron en Guatemala un intento de entregar esa cantidad de cocaína a integrantes de La Nueva Familia Michoacana.

Posteriormente, el 26 de marzo de 2024, un gran jurado federal de Atlanta formuló cargos contra los implicados.

Los vínculos de Los Pochos con el poder político de Ayutla

Las investigaciones estadounidenses sobre Los Pochos han alcanzado a personas vinculadas con la política municipal de Ayutla, San Marcos.

Uno de los primeros alcaldes de Ayutla, señalados por vínculos con el narcotráfico fue Érick Salvador Súñiga Rodríguez, conocido como “el Pocho”, quien ejerció el cargo entre 2008 y 2019.

El 19 de diciembre de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Súñiga Rodríguez y a Los Pochos por sus vínculos con el narcotráfico.

Las autoridades estadounidenses lo identificaron como el principal cabecilla de la organización y lo acusaron de utilizar su posición política para favorecer sus operaciones.

Súñiga Rodríguez se entregó a las autoridades estadounidenses en diciembre de 2019 y murió en abril de 2020 mientras permanecía bajo custodia en ese país.

Su hija, Isel Súñiga Morfín, ganó la alcaldía de Ayutla en las elecciones de 2023. En febrero de 2024, la OFAC también la sancionó por sus presuntos vínculos con Los Pochos. Según las autoridades estadounidenses, la alcaldesa habría utilizado sus conexiones políticas para favorecer los intereses de la organización.

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El esposo de la alcaldesa, Juan José Morales Cifuentes, también fue vinculado por las autoridades estadounidenses con Los Pochos. Fue extraditado a Estados Unidos y posteriormente se declaró culpable de conspirar para distribuir cocaína con conocimiento de que sería importada ilegalmente a ese país.

Otros procesos relacionados con la estructura

Las investigaciones sobre Los Pochos también han involucrado a otros guatemaltecos señalados de participar en el transporte y la distribución de cocaína.

Entre ellos figura Juan Carlos Cruz Ovalle, conocido como “Hielero”, extraditado a Estados Unidos el 24 de septiembre de 2026.

Según las autoridades estadounidenses, Cruz Ovalle habría formado parte de Los Pochos entre 2008 y junio de 2018, con funciones relacionadas con la recepción de cargamentos de cocaína, la administración de casas de seguridad y la coordinación de su traslado hacia México.

Además, Cruz Ovalle es señalado por EE. UU. como el enlace de Los Pochos y la narcopolítica en Guatemala.

Otro expediente relacionado con el entorno político de Ayutla fue el de Walter Alfredo Quiroa Reyes, exasesor del fallecido alcalde Érick Salvador Súñiga Rodríguez.

Quiroa Reyes enfrentó un juicio por cargos relacionados con el narcotráfico en el Distrito Este de Texas, durante el cual declararon varios guatemaltecos vinculados con investigaciones sobre tráfico de cocaína.

Durante el proceso, celebrado en agosto de 2026, la Fiscalía estadounidense presentó como testigos a varios guatemaltecos que habían sido investigados, extraditados o condenados por delitos relacionados con el tráfico de cocaína.

Entre ellos figuró José Juan Súñiga Rodríguez, hermano del fallecido exalcalde de Ayutla. Fue capturado en Guatemala en abril de 2021 y aceptó su extradición a Estados Unidos para enfrentar acusaciones relacionadas con la fabricación y distribución de cocaína.

En diciembre de 2019, el Departamento del Tesoro estadounidense lo había identificado entre las personas vinculadas con la organización de narcotráfico atribuida a su hermano.

También declaró Wildin Juí Escobar, señalado por las autoridades estadounidenses como uno de los asociados de la estructura de “el Pocho”. Fue capturado en Guatemala en 2019 por una acusación de conspiración para distribuir cocaína internacionalmente.

Otro de los testigos fue Alfredo Solares Mejía, conocido como “el Corcho”, detenido en Ayutla, San Marcos, en febrero de 2021 con fines de extradición. Según las autoridades estadounidenses, era requerido por presuntamente actuar como inversionista, revendedor y coordinador del transporte de cargamentos de cocaína desde Colombia, por Centroamérica y México.

#ExtinciónDeDominio La Fiscalía de Extinción de Dominio logró que se declare con lugar la accion de extinción sobre un vehículo que era conducido por el extraditable Alfredo Solares Mejía al momento de su captura, el 13 de febrero de 2021. https://t.co/ljar0INMN9 — MP de Guatemala (@MPguatemala) February 2, 2023

La Fiscalía también presentó a Helber Adolfo Sánchez Sandoval, contratista del Estado y quien recibió 11 contratos de las municipalidades de Ocós y Ayutla, San Marcos, por Q74 mil 752 entre 2015 y 2017.

También declaró Mario Iván Amézquita Mérida, condenado en Estados Unidos en 2022 a 180 meses de prisión por su participación en una red internacional de tráfico de cocaína.

Además, compareció Kevin Loanmi Juncos Barrios, extraditado desde Panamá a Estados Unidos en febrero de 2021 por un caso de conspiración para el narcotráfico, requerido por el Distrito Este de Texas.

Otro testigo fue Julio Alberto Escobar Rendón, conocido como “Beto”, capturado en Guatemala en 2024 con fines de extradición. Las autoridades estadounidenses lo señalaron de dirigir, administrar y facilitar actividades de narcotráfico de una organización que operaba en Guatemala y otros lugares.

Otro testigo fue Alfredo Ramón Marroquín Escobar, conocido como “el Alfredo”, capturado en San Marcos en 2021 con fines de extradición a Estados Unidos por cargos relacionados con el tráfico de cocaína.

En el juicio también participó como testigo Marlon Alexis Aguilar Reyes, conocido como “el Padrino”, condenado en marzo de 2026 a 24 años y cuatro meses de prisión por conspirar para importar al menos cinco kilogramos de cocaína a Estados Unidos.

Tras las pruebas presentadas por la fiscalía estadounidense y los testigos, el jurado declaró inocente al exasesor el 25 de agosto de 2026.