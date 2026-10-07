Quién es “Hielero”: el extraditado señalado de operar para los Pochos y el entorno político que aparece alrededor de la estructura

Juan Carlos Cruz Ovalle, conocido como “Hielero”, no aparece únicamente como un operador encargado de recibir y movilizar cargamentos de cocaína para Los Pochos. Su nombre aparece en las investigaciones estadounidenses por el papel que habría desempeñado en una estructura que operó durante años, donde narcotráfico y poder político aparecen relacionados en los expedientes judiciales.

Cruz Ovalle, extraditado a Estados Unidos el pasado 24 de septiembre, habría formado parte de Los Pochos desde aproximadamente el 2008 hasta junio del 2018, según la investigación presentada ante la Corte Distrital de los Estados Unidos del Distrito Este de Texas.

Las autoridades estadounidenses le atribuyen haber actuado como gestor y encargado de coordinar la recepción de cargamentos de cocaína en Guatemala y su traslado hacia México. También señalan que operó casas de seguridad y dirigió una red de transporte utilizada para movilizar droga por territorio guatemalteco.

Pero alrededor de Los Pochos aparece otro componente: sus conexiones con el poder político local.

La organización fue vinculada por autoridades estadounidenses con Érick Salvador Súñiga Rodríguez, alcalde de Ayutla, San Marcos entre el 2008 y 2019. Además, otros expedientes judiciales por narcotráfico contienen testimonios sobre presuntas relaciones entre cargamentos de cocaína y autoridades políticas de esa zona fronteriza.

El papel de “Hielero”

Cruz Ovalle fue detenido el 7 de abril del 2020 con fines de extradición, aunque no sería la primera vez que la Policía Nacional Civil (PNC) lo captura, ya que en el 2013 fue detenido por los delitos de asesinato e intento de asesinato.

Según el Ministerio Público (MP), el Hielero es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos del Distrito Este de Texas por el delito de conspiración para producir y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla que contiene una cantidad detectable de cocaína, con la intención de que fuera importada ilegalmente a Estados Unidos.

La investigación estadounidense identificó a Los Pochos como una organización dedicada al narcotráfico y lavado de dinero, con operaciones en Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica.

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Según las pesquisas, la estructura utilizaba infraestructura para adquirir, transportar y distribuir toneladas de cocaína destinadas a Estados Unidos.

La droga provenía principalmente de Colombia, donde era producida, procesada y empacada en laboratorios clandestinos. Posteriormente, los cargamentos eran trasladados por Ecuador, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y México.

Dentro de ese engranaje, las autoridades identificaron a Cruz Ovalle como uno de los operadores de Los Pochos.

Según la investigación, era gestor y encargado de coordinar la recepción de cargamentos de cocaína en Guatemala y su traslado hacia México.

También le atribuyen haber operado casas de seguridad y dirigido una red de transporte utilizada para movilizar la droga.

Los Pochos y la política

Los Pochos fueron señalados por autoridades estadounidenses como una organización dedicada al almacenamiento, transporte y distribución de cocaína desde Guatemala.

Érick Salvador Súñiga Rodríguez, entonces alcalde de Ayutla, San Marcos, era señalado como el principal cabecilla.

El 19 de diciembre del 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Súñiga Rodríguez y a la organización de narcotráfico, conocida como Los Pochos.

La OFAC también identificó a Cruz Ovalle entre las personas vinculadas con esa organización.

“Érik Súñiga Rodríguez explotó la confianza del pueblo guatemalteco y abusó del poder de su cargo para operar su organización de narcotráfico transfronterizo”, afirmó Justin G. Muzinich, entonces subsecretario del Departamento del Tesoro, en un comunicado publicado en el 2019.

Súñiga Rodríguez se entregó a las autoridades estadounidenses en diciembre del 2019 y murió en abril del 2020 mientras permanecía bajo custodia en Estados Unidos.

Un señalamiento anterior sobre narcotráfico y política

El expediente de Los Pochos no es el único proceso judicial estadounidense en el que aparecen menciones a posibles relaciones entre el narcotráfico y autoridades políticas de esa zona de San Marcos.

Durante el juicio contra Alma Lucrecia Hernández Preciado, alias La Tía, condenada a 30 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos, el testigo Miguel Lara declaró sobre las operaciones que eran coordinadas por Hernández Preciado desde Guatemala.

Lara relató que Hernández Preciado organizaba viajes marítimos para recoger cargamentos de cocaína y que él participó en algunos de estos.

Durante el interrogatorio, la Fiscalía estadounidense le preguntó específicamente por una persona identificada en la transcripción como “Erick Zuniga”.

Lara respondió que no lo conocía personalmente, pero que había escuchado que era el alcalde de Tecún Umán.

Al preguntarle el fiscal si esa persona tenía alguna relación con las drogas de Hernández Preciado, el testigo respondió que recibiría la mitad del “producto”, droga.

Hernández Preciado también pertenece a una familia con presencia en la política de San Marcos. Es tía de la diputada Vivian Preciado Navarijo y de Carlos Preciado Navarijo, exalcalde de Ocós, San Marcos, condenado en Estados Unidos a 10 años de prisión por narcotráfico.

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Hija de Erick Suñiga, la actual alcaldesa de Ayutla

La relación entre Los Pochos y el poder político local no terminó con Érick Salvador Súñiga Rodríguez. Su hija, Isel Súñiga Morfín, ganó la alcaldía de Ayutla, San Marcos, en las elecciones del 2023.

En febrero del 2024, la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Súñiga Morfín por sus presuntos vínculos con Los Pochos. Las autoridades estadounidenses la identificaron como una de las personas relacionadas con la organización y señalaron que presuntamente utilizaba sus conexiones políticas para favorecer los intereses de la estructura.

Su esposo, Juan José Morales Cifuentes, también fue señalado por las autoridades estadounidenses como integrante de Los Pochos. Morales Cifuentes fue extraditado a Estados Unidos y posteriormente se declaró culpable de conspirar para distribuir cocaína con conocimiento de que sería importada ilegalmente a ese país.