Guatemaltecos ligados al narcotráfico testificaron en juicio contra exasesor de Erik Súñiga, “el Pocho”, en EE. UU.

Walter Alfredo Quiroa Reyes enfrentó un juicio por tráfico de cocaína en Texas, Estados Unidos. Entre los testigos de la Fiscalía estuvo un exalcalde condenado por narcotráfico, el hermano de Erik Súñiga Rodríguez, “el Pocho”, y otros guatemaltecos que fueron acusados, extraditados o condenados en EE. UU.

El grupo de guatemaltecos vinculados con el narcotráfico coincidieron en agosto pasado en la Corte del Distrito Esta de Texas. Esta vez comparecieron como testigos del Gobierno de Estados Unidos contra Quiroa Reyes, exasesor del fallecido alcalde de Ayutla, San Marcos, Erik Salvador Súñiga Rodríguez, conocido como el Pocho.

Quiroa Reyes era señalado de conspirar para manufacturar y distribuir cocaína, así como de manufacturarla y distribuirla, con la intención, conocimiento o causa razonable para creer que sería importada ilegalmente a Estados Unidos. El juicio terminó con su absolución el 25 de agosto de 2026.

“El acusado fue declarado no culpable. Se ordena que el acusado sea absuelto, puesto en libertad y que cualquier fianza quede exonerada”, dictó el juez federal Sean D. Jordan.

El exasesor de Erick Suñiga, “el Pocho”

Quiroa Reyes había tenido vínculos políticos y comerciales con el círculo de el Pocho. Una investigación de No Ficción documentó que el 9 de diciembre de 2015, en Quetzaltenango, Quiroa Reyes constituyó la sociedad anónima WIV junto con Eunice Súñiga Morfin e Isel Súñiga Morfin, hijas del fallecido alcalde.

La sociedad contemplaba actividades como renta de parqueos para vehículos livianos y pesados e importación de lámparas, semáforos y cámaras de video.

El medio de comunicación reportó que entre 2016 y 2019 Quiroa Reyes obtuvo Q800 mil en adjudicaciones de gobiernos municipales del suroccidente de Guatemala, entre ellos el de Ayutla. Su empresa imprimió gafetes e insignias para trabajadores, policías y autopatrullas, además de papelería membretada de esa municipalidad.

Quiroa Reyes fue detenido en Florida en octubre de 2023. Según la acusación, el exasistente de el Pocho formó parte de una estructura de trasiego de cocaína con operaciones en Guatemala, México, Honduras y Colombia.

Erik Salvador Súñiga Rodríguez, “el Pocho”, exalcalde de Ayutla, San Marcos, murió en abril de 2020 en una prisión de Estados Unidos mientras enfrentaba un proceso por narcotráfico. Padecía cáncer de páncreas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Los testigos contra Quiroa Reyes

El juicio comenzó el 17 de agosto de 2026. Quiroa Reyes se declaró no culpable de los dos cargos.

Después de la declaración del agente Jackie Cypert, el Gobierno comenzó a presentar a los testigos guatemaltecos.

Uno de ellos fue José Juan Súñiga Rodríguez, hermano de el Pocho. José Juan fue capturado en Guatemala en abril de 2021 y aceptó su extradición a Estados Unidos para enfrentar acusaciones relacionadas con la manufactura y distribución de cocaína.

El 18 de agosto, José Juan declaró, fue contrainterrogado por la defensa y posteriormente interrogado nuevamente por la Fiscalía.

En 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había a identificado José Juan entre las personas vinculadas con la organización atribuida a su hermano.

Después de su participación, declaró Wildin Juí Escobar, quien también había sido identificado por autoridades estadounidenses entre los asociados de la estructura de el Pocho. En Guatemala había sido capturado en 2019 por un señalamiento de conspiración para distribuir cocaína internacionalmente.

Ese día también compareció Alfredo Solares Mejía, el Corcho, capturado en Ayutla con fines de extradición. Era requerido por EE. UU. por presuntamente fungir como inversionista, revendedor y coordinador del transporte de cargamentos desde Colombia a través de Centroamérica y México.

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Otro extraditable detenido por SGAIA



Es el sexto en lo que va del año



En Ayutla, San Marcos, agentes de #SGAIA, detuvieron a Alfredo Solares Mejía, alias “El Corcho”, de 45 años, por existir orden provisional con fines de extradición hacia los Estados Unidos. pic.twitter.com/bd4yJMTGX6 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) February 14, 2021

El último testigo de esa jornada fue Helber Adolfo Sánchez Sandoval, un contratista del Estado a quien se le adjudicaron 11 contratos en las municipalidades de Ocós y Ayutla, San Marcos, por Q74 mil 752 entre el 2015 y 2017.

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Condenados, extraditados y un exalcalde

La presentación de testigos continuó el 19 de agosto. Ese día declaró Mario Iván Amézquita Mérida, quien fue condenado en 2022 en Estados Unidos a 180 meses de prisión por su participación en una red internacional de tráfico de cocaína.

También compareció Kevin Loanmi Juncos Barrios, uno de los guatemaltecos extraditados desde Panamá a Estados Unidos en febrero de 2021 por un caso de conspiración de narcotráfico requerido por el Distrito Este de Texas.

Luego declaró Julio Alberto Escobar Rendón, conocido como Beto, capturado en Guatemala en 2024 con fines de extradición. Las autoridades estadounidenses lo señalan de dirigir, administrar y facilitar algunas actividades de narcotráfico de una organización en Guatemala y otros lugares.

El siguiente fue Alfredo Ramón Marroquín Escobar, el Alfredo, capturado en San Marcos en 2021 con fines de extradición a Estados Unidos por cargos relacionados el trasiego de cocaína.

Después compareció Marlon Alexis Aguilar Reyes, el Padrino, condenado en marzo de 2026 a 24 años y cuatro meses de prisión por conspirar para importar cinco kilogramos o más de cocaína a Estados Unidos. Había llegado a un acuerdo de culpabilidad en julio de 2025.

Según la información del Departamento de Justicia, Aguilar dirigía una organización guatemalteca que recibía cargamentos marítimos de cocaína procedentes de Sudamérica y los trasladaba hacia la frontera con México para continuar hacia Estados Unidos.

El último guatemalteco que fue testigo en ese juicio contra Quiroa, fue Carlos Danilo Preciado Navarijo, exalcalde de Ocós, San Marcos.

Preciado fue detenido en Panamá en enero de 2021 cuando ejercía como alcalde, extraditado a Estados Unidos y posteriormente se declaró culpable de conspirar para traficar cocaína. Fue condenado a 120 meses de prisión, equivalentes a 10 años.