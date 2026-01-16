Cuatro intentos sin éxito: Alma Hernández Preciado no logra reducir su condena por narcotráfico en EE. UU.

Alma Lucrecia Hernández Preciado, alias la Tía, fue condenada a 30 años de prisión por trasegar cocaína desde Ecuador hasta Guatemala en embarcaciones, droga que posteriormente era distribuida en Estados Unidos, país donde fue juzgada y sentenciada. Los reportes de InSight Crime señalan que Hernández Preciado es tía de la actual diputada Vivian Preciado Navarijo y del exalcalde de Ocós, San Marcos, Carlos Preciado Navarijo, este último también condenado por narcotráfico.

La sentencia fue dictada el 20 de septiembre del 2013, dos años después de haber sido capturada en la zona 10 capitalina y extraditada a Estados Unidos.

Desde el 2020, Hernández ha promovido acciones legales para obtener una reducción de su pena, según documentos de la Corte del Distrito Medio de Florida.

“El 1 de octubre del 2020, el tribunal denegó su primera moción porque no logró demostrar que cumplió con el requisito de agotamiento administrativo, y porque sus alegados padecimientos médicos —como obesidad y prediabetes—, que la hacían vulnerable al covid-19, no fueron suficientes”, detalla el documento judicial.

Agrega que tales argumentos no bastaron para que se le concediera la liberación compasiva.

El 30 de octubre de ese mismo año, el tribunal rechazó una segunda moción presentada por Hernández, quien había argumentado preocupación por la salud de su madre en Guatemala y denunció haber sido víctima de acoso por parte de dos reclusas.

Además, indicó que su unidad penitenciaria estaba sobrepoblada y que la prisión carecía de medios adecuados para proteger a los reclusos más vulnerables durante la pandemia.

Dos años después, el 15 de marzo del 2022, se le negó una tercera solicitud. Esta vez, adujo problemas de salud persistentes —sin especificar—, el riesgo de reinfección por covid-19 y que su condena era desproporcionada respecto de lo que, a su juicio, habría recibido un acusado en circunstancias similares hoy en día.

Finalmente, el 20 de marzo del 2024, el tribunal volvió a rechazar su petición. Hernández, quien se encuentra en el Centro Correccional Federal de Tallahassee, solicitó nuevamente una liberación compasiva o una reducción de su pena. No obstante, el tribunal resolvió que no presentó razones “extraordinarias y convincentes” para modificar su sentencia.

“Hernández ha cumplido menos de la mitad de su condena por un grave delito de drogas, del cual fue organizadora. Se determinó además que incurrió en obstrucción de justicia al manipular testigos. La pena impuesta fue una reducción leve en comparación con la cadena perpetua contemplada originalmente, considerando la gravedad de su conducta”, resolvió el juez Thomas Barber.

La captura de Alma Hernández Preciado

La Tía fue capturada en octubre del 2011 en la zona 10 de ciudad de Guatemala, después de una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos. Según las autoridades estadounidenses, Hernández era la cabecilla de una estructura de narcotráfico que operaba desde Guatemala y coordinaba envíos de cocaína desde Ecuador y Colombia hacia México, con destino final en EE. UU.

La sentencia de 30 años contra Hernández detalla que, desde Guatemala, contrataba lanchas, coordinaba rutas marítimas y empleaba personal para recoger cargamentos de droga en alta mar.

La captura y posterior extradición de Hernández Preciado se concretó cinco meses después de que fuerzas de seguridad guatemaltecas, en conjunto con la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés), incautaran un cargamento de 347 kilos de cocaína en el océano Pacífico, el 18 de mayo del 2011.