Condenan a tres hombres de “Los H”, estructura vinculada con asesinatos, secuestros y narcotráfico en San Marcos

Tres hombres vinculados a la estructura criminal denominada "Los H" fueron condenados recientemente por hechos violentos ocurridos en Pajapita, San Marcos. Se trata de Abel Alberto Ochoa Morales, conocidio como el Furcio; Marco Antonio Aschenbrenner López, el Pelirrojo, y Jayrón René Lucero Castañón, el Sapo.

Según las investigaciones del Ministerio Público (MP), la organización integrada por unas 12 personas, operaba desde al menos el 2008 y estaba vinculada al trasiego de drogas, sicariato, secuestros, extorsiones y préstamos "gota a gota". Sus miembros utilizaban amenazas y ataques armados para mantener el control de sus actividades y eliminar a quienes consideraban un obstáculo para sus intereses.

El Tribunal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango dictó la sentencia después de conocer los argumentos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Los juzgadores impusieron penas de 93 años y seis meses de prisión a Ochoa Morales y Aschenbrenner López, y de 68 años y seis meses a Lucero Castañón, por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y lesiones graves.

La investigación contra la estructura comenzó en la Fiscalía de Coatepeque, después del asesinato de Julio Fernando Martínez Herrera y Eli Fidel Cifuentes Arreaga, ocurrido el 6 de julio del 2016 en el cantón Justo Rufino Barrios, Pajapita, San Marcos.

Ese ataque permitió a los investigadores profundizar en las actividades de la organización, que también operaba en municipios aledaños.

El 9 de noviembre del 2020, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que la estructura denominada "Los H", dedicada al secuestro, sicariato y extorsión, había sido desarticulada tras 17 allanamientos en San Marcos.

En esa ocasión capturaron a Santiago Iginio Aschenbrenner Bravo, Abel Alberto Ochoa Morales, Jayrón René Lucero Castañón, Jorge Luis de León Maldonado y Marco Antonio Aschenbrenner López.

Aschenbrenner López, fue detenido en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, mediante coordinación con autoridades estadounidenses de investigaciones de seguridad interna.

5.Marco Antonio Aschenbrenner López, quien fue capturado en Estados Unidos con el apoyo de la Agencia del Gobierno de Estados Unidos ICE y HSI, por sus siglas en inglés. — MP de Guatemala (@MPguatemala) November 9, 2020

El plan para asesinar a "la Patrona"

Entre junio y diciembre del 2015, los integrantes de "Los H", entre ellos policías y expolicías, planificó el asesinato de Berta Alicia Gómez López, conocida como la Patrona, según las pesquisas del MP.

La mujer se dedicaba a otorgar préstamos "gota a gota" y cobraba una tasa de interés del 10%, mientras que los integrantes de la estructura Los H. exigían el 40%.

De acuerdo con la investigación, los miembros de "Los H" consideraban que la prestamista y propietaria de Tuc-Tuc, representaba un obstáculo para sus negocios, debido a que los pobladores preferían solicitarle dinero a ella.

Además, Gómez López gozaba del aprecio de los vecinos porque brindaba ayuda económica durante emergencias, como el fallecimiento de un familiar.

La primera conversación para planificar su asesinato ocurrió en junio del 2015, mientras varios integrantes de la estructura ingerían bebidas alcohólicas en la cancha de fútbol San Miguel Arcangel.

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Una persona escuchó la conversación y alertó a la prestamista sobre las intenciones de los hombres.

Seis meses después, los integrantes de la organización se reunieron nuevamente en el mismo lugar y acordaron asesinar a la mujer.

Sin embargo, otro testigo escuchó el plan y también advirtió a Gómez López. En esa ocasión, el esposo de la prestamista encaró a los integrantes de la estructura criminal para reclamarles por las amenazas.

Según las pesquisas, después de ese enfrentamiento, los miembros de "Los H" decidieron asesinar a toda la familia.

También comenzaron a amenazar a las personas que habían presenciado las conversaciones en la cancha de fútbol y que presuntamente alertaron a la mujer.

El ataque contra la familia en Pajapita, San Marcos

El 6 de julio del 2016, aproximadamente a las 21.05 horas, hombres armados llegaron a una vivienda del cantón Justo Rufino Barrios, Pajapita, San Marcos, donde pretendían ejecutar el ataque contra la prestamista y su familia.

Durante el juicio, la Fiscalía Contra el Crimen Organizado dijo que Los H, habían planificado el ataque contra La Patrona, motivado por las diferencias relacionadas con los préstamos de dinero.

En el ingreso de la vivienda se encontraba Eli Fidel Cifuentes Arreaga, cliente de la Gómez López, quien había llegado a solicitarle un préstamo.

Según las pesquisas del MP, los atacantes dispararon primero contra Cifuentes Arreaga y después ingresaron a la vivienda para buscar a los integrantes de la familia.

"¿Dónde están los niños?", gritaban los hombres armados, según el relato de la investigación.

Julio Fernando Martínez Herrera, quien se encontraba en el inmueble, advirtió a los menores de edad que debían protegerse y escapar de los atacantes.

Martínez Herrera se quedó atrás y utilizó su cuerpo como escudo para proteger a los niños.

De acuerdo con las pesquisas, recibió disparos en la espalda que le provocaron la muerte.

"Yo me escondí porque Julio me dijo", declaró uno de los sobrevivientes.

Otro de los menores recibió 12 impactos de bala y sobrevivió después de varias intervenciones quirúrgicas, de acuerdo con el MP.

Mientras ocurría el ataque, Gómez López y su esposo lograron escapar de los hombres armados y se escondieron debajo de los vehículos que se encontraban en la vivienda.

La conversación que delató a "Los H"

Según las investigaciones del MP, los sobrevivientes observaron a los atacantes y posteriormente lograron identificarlos por sus apodos.

Antes de abandonar la vivienda, los hombres se habrían llamado entre sí por sus alias, lo que permitió a los testigos aportar información para identificarlos.

Durante esa conversación, los atacantes también habrían mencionado la necesidad de recoger los indicios balísticos para entorpecer las investigaciones.

Su intención, según las pesquisas, era evitar que las autoridades relacionaran las armas utilizadas con otros hechos criminales atribuidos a la estructura.

El MP señaló que algunos integrantes de la organización habían pertenecido a la PNC y que durante su paso por esa institución adquirieron conocimientos que posteriormente utilizaron para alterar escenas del crimen.

De acuerdo con las investigaciones, la estructura tenía una forma particular de cometer los ataques, descrita por las autoridades como una "firma criminal".

Uno de los elementos identificados fue la cantidad de impactos de arma de fuego que recibían algunas víctimas. En otro de los crímenes atribuidos a integrantes de la organización, las víctimas tenían 16 disparos.

El asesinato frente al bar "El Bronco"

Otro de los hechos incluidos en el caso ocurrió el 18 de marzo del 2016, aproximadamente a las 21.30 horas, frente al bar "El Bronco", ubicado en el cantón Pueblo Nuevo, Pajapita, San Marcos.

Según el MP, Miguel Ángel Dionicio Alejandro se encontraba sentado frente al establecimiento cuando fue abordado por Abel Alberto Ochoa Morales, alias "El Furcio".

Ochoa Morales viajaba como pasajero en una motocicleta roja conducida por Marco Antonio Aschenbrenner López, alias "El Pelirrojo".

De acuerdo con el relato de los hechos, Aschenbrenner López ordenó a Ochoa Morales que disparara contra Dionicio Alejandro.

Ochoa Morales habría accionado un arma de fuego contra la víctima, quien recibió 16 impactos de bala y murió en el lugar.

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Los antecedentes de "Los H"

La estructura criminal "Los H" ya figuraba en investigaciones relacionadas con secuestros ocurridos en San Marcos años antes del ataque contra la familia de Berta Alicia Gómez López.

El 14 de agosto del 2008 fue secuestrada Nancy Gabriela Aguilar Joachín, un hecho con el que las autoridades vincularon a la organización.

Por ese caso fueron capturados cinco agentes de la Policía Nacional Civil (PNC): Myder Roblero Vásquez, José Oswaldo Can Chanchavac, Yacson Yeser Mazariegos Barrios, Jimmy Hans López Morales y María del Carmen Soto López.

Los policías prestaban servicio en una sede policial de El Tumbador, San Marcos, cuando ocurrió el secuestro.

En junio del 2014, los cinco fueron condenados a 33 años y ocho meses de prisión por su participación en el hecho.

Por este caso, el 27 de abril de 2017, la PNC reportó la captura de Juan José Isidoro Aschenbrenner Bravo, por asociación ilícita y conspiración y secuestro.

#LosH Primer capturado, Juan José Isidoro Aschenbrenner Bravo, sindicado de asociación ilícita, conspiración y plagio o secuestro. pic.twitter.com/8IiGoSZtU7 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) April 27, 2017