Un grupo de encapuchados atravesó un autobús en la 20 calle de la zona 12, sobre la calzada Aguilar Batres, durante una manifestación este domingo informó Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

Según el reporte, los manifestantes reparten volantes para expresar su rechazo a la una iniciativa conocida como “Ley Monsanto”.

La concentración afecta principalmente la circulación de los automovilistas que se dirigen hacia El Trébol.

El bloqueo obliga a los conductores a detener la marcha en ese tramo lo que ha generado complicaciones para circular en el sector, indicó el portavoz.

Protestan contra “Ley de Innovación Agrícola / Ley Monsanto”. 🔴 Encapuchados cruzan autobús en calzada Aguilar Batres 20 calle zona 12. ⚠️ Están repartiendo volantes y por ello la pausa de los automovilistas en ruta que le lleva hacia El Trébol. #TraficoGT #TransitoGT https://t.co/S80WcU4Lds — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) November 29, 2026

Por aparte, autoridades municipales aclararon que el incidente reportado en una unidad del Transmetro, en el sector de la 19 calle, fue provocado por un problema eléctrico y no está relacionado con la protesta.

Añadieron que no se reportan personas lesionadas ni afectadas por el humo.

Transmetro incendiado en Aguilar Batres y bloqueo por protesta. 📷 19 Calle 11:00 am #TraficoGt https://t.co/FY2Jo8k56U — Karol Quiej V. (@arq_k) November 29, 2026

Durante la mañana de este domingo 29 de noviembre se han reportado otros incidentes de tránsito. Un hombre de 35 años murió en un accidente de tránsito en el bulevar El Naranjo, Mixco.

Además, fue identificada una motorista de 30 años que falleció en un percance en la zona 6 capitalina; el otro conductor habría huido del lugar.

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