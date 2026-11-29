Luis “N”, de 26 años, conocido como Toño, fue detenido ayer en las oficinas de Migración, en la Fuerza Aérea Guatemalteca, adonde llegó en un vuelo de deportados de Estados Unidos.

Un juzgado de Guatemala emitió el 8 de septiembre de 2026 una orden de aprehensión contra él por los delitos de asociación ilícita, terrorismo, plagio o secuestro y asesinato.

La Policía Nacional Civil (PNC) lo vincula con una pandilla y lo señala de haber participado en la muerte de ocho personas. Los Bomberos Voluntarios localizaron los cadáveres el viernes 24 de octubre de 2025 debajo de un puente, en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico, en Palencia, Guatemala.

La PNC informó que, frente al edificio de recepción de retornados, también fue capturada la hermana de Luis “N”, identificada como Sharon “N”, 29. Un juzgado emitió una orden de aprehensión contra ella el mismo día por el delito de asociación ilícita. Según las investigaciones, la mujer pudo haber colaborado con la misma pandilla.

Ambos detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales. Las investigaciones continúan para determinar si participaron en otros delitos.

El hallazgo de los cadáveres

Los cuerpos estaban envueltos en bolsas plásticas y habían sido abandonados entre la maleza, a un costado de la carretera. Los socorristas los sacaron de debajo del puente.