Familiares identificaron a Lyncen Maydel Rodríguez Coronado, una joven que murió en un accidente de tránsito ocurrido cerca de la medianoche del pasado sábado en la zona 6 de la capital.

Según información de vecinos que presenciaron el percance, la motorista habría sido atropellada por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. Testigos señalaron que el automotor habría pasado el semáforo en rojo antes de impactarla. Las circunstancias del hecho deberán ser esclarecidas por las autoridades.

Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron salvarle la vida.

Los familiares, inlcuyendo la madre, identificaron a la conductora, quien cumpliría 31 años en diciembre próximo.

Las autoridades confirmaron el reporte del accidente y que las primeras investigaciones permanecen en curso.

Una ambulancia de Bomberos Voluntarios permanece en el lugar del accidente de tránsito ocurrido en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala, donde falleció la motorista Lyncen Maydel Rodríguez Coronado. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Accidente de tránsito en las últimas horas

El 28 de noviembre se reportaron varios accidentes de tránsito en el país. En el kilómetro 35 de la ruta al Atlántico, en San Antonio La Paz, El Progreso, dos vehículos de transporte pesado volcaron y una persona murió.

En la misma jornada, en el kilómetro 99 de la ruta Interamericana, una colisión entre un vehículo agrícola y un picop dejó seis personas heridas, incluidos menores de edad.

Además, en la carretera hacia La Democracia, Escuintla, un accidente entre motocicletas dejó dos personas gravemente heridas y provocó que los vehículos se incendiaran.

Los accidentes ocurrieron en el marco del lanzamiento de una campaña del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), bajo el nombre “Súmate a la Seguridad Vial”, con el objetivo de prevenir accidentes y promover la conducción responsable.

Durante el lanzamiento, realizado en la Plaza Cristóbal Colón, zona 14 capitalina, las autoridades entregaron cascos certificados a motociclistas y sus acompañantes, además de implementos de seguridad.

Precisamente, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, advirtió sobre los riesgos de conducir a excesiva velocidad, utilizar el teléfono mientras se maneja, ignorar los semáforos y conducir bajo efectos del alcohol.

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