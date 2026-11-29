Por el 15% del parque vehicular de Guatemala aún no se ha pagado el impuesto sobre circulación de vehículos (ISCV) correspondiente al 2026 y a casi un mes del vencimiento del plazo, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) hace un llamado a los propietarios para que cumplan con esta obligación tributaria.

Según datos de la institución, al 26 de noviembre del 2026, el parque vehicular activo ascendía a 7 millones 037 mil 963 unidades.

De ese total, se ha efectuado el pago del ISCV por 5.98 millones de vehículos, que representan el 84.98%, mientras que está pendiente el pago por 1.06 millones de unidades, equivalentes al 15.02%, informó la entidad tributaria.

Según la Ley del Impuesto sobre Circulación de Vehículos, la fecha límite para efectuar el pago sin multas es el 31 de julio de cada año. Sin embargo, para el 2026, el Congreso de la República aprobó una prórroga hasta el 30 de diciembre mediante el Decreto 19-2026, Ley Temporal para Ampliar el Plazo del Pago del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos Terrestres, el cual extiende el plazo hasta el último día hábil de diciembre del presente año.

Después de esa fecha, quienes no hayan cumplido con el pago quedarán nuevamente sujetos a las disposiciones, multas y recargos contemplados en la legislación tributaria, indicó en su oportunidad el Organismo Legislativo.

Composición del parque vehicular

El parque vehicular activo se distribuye de la siguiente manera, según el tipo de placa:

Motocicletas: 3 millones 652 mil 531 unidades.

Particulares: 2 millones 940 mil 616 unidades.

Comerciales: 444 mil 816 unidades.

La meta de recaudación de este impuesto para el 2026 asciende a Q1 mil 495.1 millones. Al 26 de noviembre se habían recaudado Q1 mil 407.4 millones, equivalentes al 94.1% de lo programado.

Cómo consultar y pagar el impuesto de circulación

La SAT informó que, por medio de su portal electrónico, se pueden efectuar consultas sobre uno o más vehículos.

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Para ello, se debe contar con datos como el número de placa, el código único de identificación (CUI) o el número de identificación tributaria (NIT) del propietario, o el número de identificación vehicular (VIN).

El proceso de pago y la impresión de la calcomanía electrónica se pueden gestionar en línea, mediante los servicios electrónicos de la SAT como la Agencia Virtual y Declaraguate, informó la entidad en sus redes sociales.

Impuesto 2027

Además la SAT publicó esta semana las tablas de valores imponibles de vehículos para varios tributos correspondientes para el 2027, incluyendo el ISCV y el impuesto al valor agregado (IVA) para enajenación de vehículos, y la tabla para el IVA de importación y el impuesto de primera matrícula (Iprima).