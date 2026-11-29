El partido político Cabal celebró este domingo 29 de noviembre su asamblea nacional en un hotel de la zona 11 capitalina, en la que proclamó a su binomio presidencial, que competirá en las elecciones del 2027.

En la actividad, los integrantes de la agrupación política eligieron a María de los Ángeles Soberanis Aguirre de Rueda como candidata a la presidencia y a Mynor René Cordón y Cordón como candidato a la vicepresidencia.

Soberanis Aguirre es contadora pública y auditora y se ha destacado por su labor en distintas entidades de ayuda y apoyo a diversos sectores del país.

Hace unos días fue reconocida por la vicepresidenta Karin Herrera con la Orden Vicepresidencial por su trayectoria de más de tres décadas de trabajo humanitario en favor de las personas con discapacidad visual y auditiva, así como por su labor en beneficio de este sector de la sociedad a través del Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala, institución que preside ad honorem desde el 2014.

También ha sido presidenta de la Oficina Nacional de la Mujer (Onam), adscrita al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y ha ocupado cargos importantes en otras entidades dedicadas a la protección de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres.

Por su parte, Mynor René Cordón y Cordón es médico y cirujano, así como doctor en Educación y rector de la Universidad Regional de Guatemala, con amplia trayectoria en los ámbitos educativo y profesional.

Durante la asamblea también se proclamaron las candidaturas a diputados. El secretario general de la agrupación política y actual diputado al Congreso, Luis Aguirre, encabeza el listado nacional de candidatos a diputados.

Dentro del listado nacional de diputados también figuran como candidatos el exdiputado y exalcalde de Pachalum, Quiché, Selvin Boanerges García, así como los actuales diputados Herman Echeverría, Nery René Mazariegos y Juan Ramon Rivas, quienes ocuparan las casillas de las dos a la quinta respectivamente. Mientras que en la sexta casilla fue designado Johnny Josúe Ayala conocido en redes sociales como "El Johnny", quién aspira a convertirse en diputado en la onceava legislatura.

La designación de María de los Ángeles Soberanis Aguirre de Rueda como candidata a la presidencia y de Mynor René Cordón y Cordón como candidato a la vicepresidencia surge luego de que en septiembre el partido anunciara la salida de Roberto Arzú, quien se perfilaba como candidato a la presidencia por la agrupación política.

Julio Héctor Estrada no buscará la reelección

Una de las ausencias más notables en la asamblea del partido Cabal fue la del diputado y expresidente de la Comisión de Finanzas Julio Héctor Estrada, quien, por medio de un comunicado publicado este domingo 29 de noviembre, indicó que “no buscará la reelección” con el partido por motivos médicos.

“Me habría gustado estar presente hoy en la Asamblea de Cabal; sin embargo, no me ha sido posible, ya que me encuentro concluyendo un proceso médico. Esta circunstancia, junto a una reflexión que ha venido haciendo en estas semanas sobre cómo quiero seguir sirviendo a Guatemala, me ha llevado a tomar, en diálogo con la dirigencia del partido, la decisión de no buscar una postulación a través de Cabal en el próximo proceso electoral”, indicó Estrada en el comunicado.